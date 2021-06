https://mundo.sputniknews.com/20210604/politicas-sin-complejos-de-rusia-molestan-a-occidente-1112906766.html

"Políticas sin complejos de Rusia molestan a Occidente"

"Políticas sin complejos de Rusia molestan a Occidente"

Occidente sigue demostrando su constante avasallamiento contra países cuyos Gobiernos les resulta incómodos. Y es que le cuesta aceptar, sobre todo a EEUU, que... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T13:24+0000

2021-06-04T13:24+0000

2021-06-04T13:24+0000

qué pasa

méxico

andrés manuel lópez obrador

tropas

fronteras

peter stano

ue

otan

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1112906741_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_c6c207e811711c29f97f57db66bf82b4.jpg

"Políticas sin complejos de Rusia molestan a Occidente" "Políticas sin complejos de Rusia molestan a Occidente"

Mordedura con postizosEs verdad. Todavía EEUU, o los países europeos, o la mismísima OTAN, no han recibido un golpe que le baje los dientes, tal como prometió el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al incidir en los posibles intentos alocados de Occidente de dar un mordisco a territorio ruso. Pero la OTAN avanza en sus planes de cercar a Rusia por el oeste, con el 'sí Bwana' de la Unión Europea, que sigue intentando interferir en asuntos internos de Rusia. Y últimamente, hasta México se ha rebelado frente a los atropellos de EEUU.Y es que, por un lado, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, exigió a las autoridades rusas a liberar de forma inmediata e incondicional al exdirector ejecutivo de la ONG Open Russia, Andréi Pivovárov, detenido por estar asociado a una organización catalogada como indeseable por contar con financiamiento extranjero destinado a la realización de una labor política en el territorio ruso.También México alzó la voz. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su pedido al Gobierno de EEUU de suspender la ayuda financiera por unos 2,5 millones de dólares a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional [USAID]. "Es reprobable que se den estos financiamientos de un Gobierno extranjero a un grupo opositor a nuestro Gobierno, que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo", remachó.Entretanto, el presidente serbio, Aleksandar Vucic denunció que EEUU y otros países occidentales exigen abiertamente que las autoridades de Serbia reconozcan la independencia del autoproclamado Kosovo. Para Martínez "se trata de otro caso de doble rasero descarado de Occidente. Es todo un disparate y últimamente el derecho de autodeterminación Occidente lo reconoce para las naciones que son aliadas, y lo niega para aquellos proyectos nacionales que realmente buscan una autodeterminación real".OTAN sobre RusiaY mientras en rueda de prensa conjunta en Londres con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, celebró y defendió la posición colectiva de la OTAN contra las amenazas en las "fronteras orientales", el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú anunció que antes de fin de año Rusia creará 20 nuevas unidades militares en el oeste del país en respuesta a las acciones de los países de la OTAN."Ante tal agresividad de las políticas llamadas occidentales ha llegado el momento en que Vladímir Putin, que no tiene nada que ver políticamente con las autoridades soviéticas, ha dicho 'basta, hasta aquí hemos llegado', y se ha plantado. Y eso es lo que ha molestado mucho y molesta a Occidente, a sus élites, y a sus propietarios y directores de medios: que haya una persona que diga que 'por aquí no paso', como quieren las autoridades occidentales. Y eso sí que ha cambiado", explica Martínez.El analista explica que ha cambiado a raíz de acontecimientos históricos, que han sido la ayuda militar directa de Rusia a Siria, tras ver lo que pasó en Libia cuando Rusia lo condenó pero no intervino directamente, y también el apoyo a los habitantes de Crimea y su vuelta a Rusia. "Esos dos acontecimientos demostraron que se había traspasado ya el límite del aguante de los Gobiernos rusos y empezaron a defender, sin miedo y sin complejos, los propios intereses rusos"."Esas políticas sin complejos, a diferencia de muchas políticas de los Gobiernos, incluido el mío, el español, es lo que tanto molesta. Vamos, molesta cualquier política que no esté subordinada a los intereses de Washington", concluye Carlos Martínez.

2

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez

аудио, méxico, andrés manuel lópez obrador, tropas, fronteras, peter stano, ue, otan, eeuu, vladímir putin, rusia