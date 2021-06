https://mundo.sputniknews.com/20210604/pedro-castillo-el-outsider-profesor-de-escuela-que-podria-ser-jefe-de-estado-en-peru-1112926390.html

Pedro Castillo, el 'outsider' profesor de escuela que podría ser jefe de Estado en Perú

Pedro Castillo, el 'outsider' profesor de escuela que podría ser jefe de Estado en Perú

El día de las elecciones, las televisoras locales daban la noticia inesperada: Castillo bordeaba el 18%, colocándose en un sorpresivo primer lugar y con varios candidatos de derecha secundándolo 6 puntos abajo en promedio. El outsider finalmente quedó, en el conteo oficial, con 18,92%, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha) con 13,41%. Ambos pasaban a segunda vuelta para el 6 de junio.En Perú, y particularmente en Lima, la capital, muchos quedaron atónitos y las preguntas eran diversas: ¿De dónde salió Castillo?, ¿cómo nadie lo advirtió?, ¿quién era este nuevo hombre con gran posibilidad de ser jefe de Estado? Las respuestas estaban en las provincias, en lo que se conoce como "el Perú profundo".Recién me enteroCastillo es un profesor de escuela nacido y con residencia en la provincia de Chota, en el departamento andino de Cajamarca (sur). Ha tenido actividad sindical en favor del magisterio durante buena parte de su vida y en política no había intervenido, salvo por una pequeña aventura tentando sin éxito la municipalidad de su distrito en 2002 por el partido Perú Posible (centroizquierda).Todo esto fue conocido por el ciudadano capitalino luego de que ganase la primera vuelta. Antes, Castillo fue apenas ese candidato pintoresco que, en el debate presidencial, se presentó vestido de manera sencilla, con una casaca deportiva blanca y roja, y con un sombrero de paja típico de la gente de campo cajamarquina. Una anécdota apenas.Averiguando qué pasó mientras los grandes medios hablaban de candidatos de derecha o izquierda progresista como los llamados a gobernar, se supo luego que la campaña de Castillo apuntó de manera activa a las provincias, jurisdicciones que ahora, de cara a la segunda vuelta, son sus bolsones electorales fuertes.El fenómeno Castillo es explicable en Perú por el centralismo que caracteriza al país, con la capital, que acumula un tercio de los 33 millones habitantes, viviendo de espaldas a las provincias, que son localidades con población mayormente campesina y rural y para la cual la atención del Estado resulta deficiente en comparación con Lima.¿Perú comunista?Sobre sus propuesta políticas, Castillo ha anunciado un cambio para el actual modelo neoliberal. Afirma que este ha perpetuado la postergación de las clases bajas, beneficiando a los grandes capitales, por lo que espera implantar en Perú un modelo de corte socialista, con una "economía nacional de mercados", anunciando la expropiación de empresas privadas y la "recuperación de los recursos naturales para el país", en particular los mineros y los hidrocarburos.Este cambio ha generado alarma en sectores reticentes de la ciudadanía, así como ha dado a su rival, Keiko Fujimori, la oportunidad de ofrecerse en campaña como garante de un país "libre de comunismo" y con "democracia", pues acusa que Castillo desearía el poder con intenciones totalitarias; algo que el profesor ha rechazado durante la campaña.En un mitin realizado en los Andes rurales durante la campaña, un asistente fue inquirido por un periodista por las razones de su apoyo a Castillo. El hombre dijo escuetamente: "porque es como nosotros". Tal vez una frase suficiente para explicar su aparición en un país que aún guarda una deuda antigua con sus clases menos favorecidas.

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

