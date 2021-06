https://mundo.sputniknews.com/20210604/mexico-vota-bajo-confrontacion-del-presidente-con-el-arbitro-electoral-1112926967.html

México vota bajo confrontación del presidente con el árbitro electoral

México vota bajo confrontación del presidente con el árbitro electoral

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México acudirá a elecciones legislativas y locales marcadas por el enfrentamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con...

"Con el corazón destrozado se puede temer un retroceso, porque si alguna lucha hubo en este país que duró décadas y concitó a millones de personas fue por comicios transparentes con un árbitro confiable, ahora blanco de una terrible descalificación", dijo a Sputnik la fundadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, creada en 1989, Mariclaire Acosta Urquidi.La autora de decenas de libros y primera representante en México de Amnistía Internacional (1977-1984) en plena era autoritaria, dijo que "este clima es un mal presagio de lo que nos espera, responde a los agravios que el presidente y la fuerza que lo llevó al poder alegaron en procesos electorales anteriores (2006), cuando él denunció fraudes que nunca se pudieron demostrar".López Obrador dijo el 20 de mayo que "el INE, aunque parezca increíble, tiene como propósito impedir la democracia, no garantizar que las elecciones sean limpias y libres".Lodos de aquellos polvosAquellas controversias, cuando López Obrador perdió oficialmente por 0,62% de votos, "ahora son bandera para desacreditar a una institución que, entre fallas y críticas, ha logrado asegurar elecciones libres, autenticas y transparentes durante más de dos décadas", prosigue.Desde la primera alternancia en siete décadas, en el 2000, México ha avanzado "hacia una democracia muy débil", afirma la exdiplomática, que ha sido profesora de derechos humanos en la American University de Washington, y las universidades de Berkeley, California, y la UNAM de México.López Obrador también ha sostenido controversias con el Tribunal Electoral, que lo obligó a cesar mensajes de propaganda en su conferencias de prensa.La experta en temas de transparencia estima que al INE probablemente haya que revisarlo, pero no abolirlo como han llegado a plantear líderes del oficialismo.El peor clima en 33 añosAcosta Urquidi opina que solo en las controvertidas elecciones de 1988 se vivió un clima tan polarizado."Esta vez lo veo incluso más peligroso, porque hay un intento deliberado por destruir instituciones que garantizan o protegen derechos, que quizás hay que reformar, modificar y ajustar, pero no exterminar", subraya la académica.Argumenta que esas instituciones como el INE "fueron resultados de luchas democráticas que crearon instituciones autónomas, que funcionan como contrapesos al poder presidencial".La historia de un régimen presidencialista autoritario, que surgió después de la revolución armada de 1910, fue superado con una larga y tortuosa transición democrática, que superó al partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI).Fantasma de la desconfianzaPor su parte, el académico Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el clima de desconfianza es parte de una cultura política histórica."La desconfianza tiene que ver con la historia de México, con un régimen de partido hegemónico del PRI en el Gobierno hasta 2000", explica el autor del libro publicado Elitismo, populismo y democracia, publicado por el INE.El politólogo, doctorado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, recuerda que "desde los años 1970 bajo la fortaleza del PRI se utilizaron mecanismos corporativos de coacción, de represión y de fraude el más conocido es el de 1988".El investigador considera una ironía que haya vuelto al Gobierno Manuel Bartlett, quien estaba al frente de la política interior aquel año, cuando las elecciones las comandaba el Poder Ejecutivo.El veterano político octogenario es considerado artífice del fraude que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien López Obrador califica como "el padre de la desigualdad neoliberal".A pesar de la desconfianza crónica enfatiza que reformas electorales, desde 1994, "perfeccionaron, profesionalizaron y ciudadanizaron al árbitro electoral, con muchos mecanismos de seguridad y un órgano autónomo cada vez más profesional y transparente, en las elecciones más caras de todo el mundo en el costo por voto".El INE ha convocado a 93 millones de votantes a las elecciones para renovar toda la Cámara de Diputados, 15 de los 23 gobiernos estatales y 1.900 alcaldías.

