https://mundo.sputniknews.com/20210604/la-pareja-de-assange-denuncia-que-lo-estan-matando-con-un-proceso-criminal-de-apelacion-1112905738.html

La pareja de Assange denuncia que lo están matando con un proceso "criminal" de apelación

La pareja de Assange denuncia que lo están matando con un proceso "criminal" de apelación

LONDRES (Sputnik) — Stella Moris, pareja y madre de dos hijos de Julian Assange, denunció la "operación criminal" que el Reino Unido y Estados Unidos han... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T13:07+0000

2021-06-04T13:07+0000

2021-06-04T13:40+0000

internacional

reino unido

eeuu

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108722/88/1087228818_0:8:2792:1579_1920x0_80_0_0_4e1e494f5563bd83ed1bbd328f237455.jpg

"Estamos en punto en que o recupera su libertad o pierde la vida, no porque se siente suicida, sino porque le están matando", dijo, visiblemente emocionada, en un acto público en Ginebra. La abogada de formación participó en una conferencia de prensa, en la cuna de las principales fundaciones y organismos especializados en derechos humanos, que marcó el lanzamiento del "Llamamiento de Ginebra", una iniciativa que solicita la liberación inmediata de Assange."Es una operación criminal, que le retiene en prisión por haber revelado pruebas convincentes de crímenes de Estado", denunció con vigor.Moris subrayó que su novio lleva encerrado en "una caja de metal de nueve metros cuadrados, desde hace dos años, aunque ganó el caso de extradición en enero"."Le esconden de la luz pública, le silencian, está en la celda de una prisión…en condiciones crecientemente perores y deshumanizadoras, ¿cuánto más puede aguantar un ser humano?, cuestionó.En el acto intervino, entre otros, el artista italiano, Davide Dormino, autor de la monumental escultura 'Anything to say' (Algo que decir), que se acaba de instalar en Ginebra después de recorrer varias ciudades europeas.La pieza de bronce representa las estatuas, a tamaño real, de Assange, Chelsea Manning y Edward Snowden. Cada uno está subido a una silla y hay una cuarta, vacía, con el propósito de que la ocupen miembros del público.A Moris se le escaparon las lágrimas al narrar el fuerte sentimiento que experimentó al ver, por primera vez desde enero, una imagen "tridimensional de Julian"."Me subí a la silla, junto a Julian, y no pude evitar cogerle la mano", dijo emocionada.

reino unido

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reino unido, eeuu, julian assange