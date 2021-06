https://mundo.sputniknews.com/20210604/la-esposa-del-chapo-la-clave-para-desmantelar-el-cartel-de-droga-mas-peligroso-del-mundo-1112935386.html

La esposa del 'Chapo', ¿la clave para desmantelar el cartel de droga más peligroso del mundo?

La esposa del 'Chapo', ¿la clave para desmantelar el cartel de droga más peligroso del mundo?

A pesar del encarcelamiento de Joaquín el 'Chapo' Guzmán, el cartel mexicano de Sinaloa sigue siendo activo y fuerte. Las autoridades estadounidenses esperan... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T23:50+0000

2021-06-04T23:50+0000

2021-06-04T23:50+0000

américa latina

méxico

joaquín el 'chapo' guzmán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106442/84/1064428485_0:235:2337:1549_1920x0_80_0_0_552738e8875f0393e6a6e369b0679a39.jpg

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, desde febrero se encuentra detenida sin fianza por una denuncia penal que la acusa de conspiración para distribuir narcóticos y de ayudar al Chapo a escapar de una prisión mexicana en 2014.El cartel controla el tráfico de drogas en las zonas más cruciales de México: a lo largo de la costa del Pacífico y de las fronteras norte y sur, y es el guardián de la frontera suroeste de Estados Unidos, controlando las rutas de contrabando hacia California y Arizona. La organización "mantiene la más amplia influencia nacional" en Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).Además, el cartel es conocido por su grado de violencia llevando a cabo asesinatos y torturas para proteger su territorio. Se cree que Coronel podría ayudar a romper el ciclo de violencia."Ella sabe dónde están enterrados todos los cuerpos, por así decirlo, y puede hacer mucho daño al cartel de Sinaloa", dijo el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, en una entrevista con el programa American Greed de la CNBC.Vigil cree que Coronel acabará llegando a un acuerdo con las autoridades estadounidenses con la esperanza de proteger a sus dos hijas."Ella puede dar mucha información, las rutas de la droga, las fuentes de suministro de cocaína, funcionarios públicos corruptos, miembros del cartel de Sinaloa, cosas de esa naturaleza", declaró Vigil.¿Sabe algo la esposa del Chapo? Coronel, que tiene nacionalidad estadounidense y mexicana, no se ha declarado culpable. Además, renunció a su derecho a una audiencia preliminar.Previamente Lichtman ha calificado de "despreciables" los rumores sobre la posible cooperación de Coronel, advirtiendo que ponen en riesgo la vida de su cliente y de sus hijas. Sin embargo, no lo ha descartado por completo.Además aseguró que Coronel no tiene tanta información como se cree."Esa es una creencia popular, pero está basada en la especulación", afirmó Lichtman, señalando que el Chapo ha estado tras las rejas durante gran parte del tiempo que la pareja ha estado casada."No es que él haya estado al teléfono contándole secretos desde la prisión", agregó. Otro experto en el narcotráfico, el periodista Ioan Grillo, sostuvo que el cartel de Sinaloa está tan extendido y descentralizado que ni siquiera Coronel tendría los secretos que las autoridades necesitarían para acabar con él.Expresó que el cartel puede cambiar fácilmente a otras rutas si sus líneas de suministro existentes se ven comprometidas. E incluso si fuera capaz de entregar a funcionarios corruptos del Gobierno, hay muchos más que colaboran."Podría entregar información sobre la protección política, pero incluso en el caso de que lo haga, entonces hay otra protección política que la gente puede conseguir", aseguró.

https://mundo.sputniknews.com/20210306/las-mujeres-dentro-de-los-carteles-cuerpos-desechables-para-sostener-la-narcoburguesia-1109553229.html

https://mundo.sputniknews.com/20210303/6-mujeres-clave-en-los-carteles-de-drogas-que-no-conocias-1109487039.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, joaquín el 'chapo' guzmán