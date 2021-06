https://mundo.sputniknews.com/20210604/kurz-agradece-a-putin-la-amplia-presencia-de-la-vacuna-sputnik-v-1112911133.html

Kurz agradece a Putin la amplia presencia de la vacuna Sputnik V

Kurz agradece a Putin la amplia presencia de la vacuna Sputnik V

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, agradeció al presidente de Rusia, Vladímir Putin, las iniciativas del país para... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T14:56+0000

2021-06-04T14:56+0000

2021-06-04T14:58+0000

"Estoy muy satisfecho de que Sputnik V ya esté presente en más de 60 países; quisiera agradecer a usted, señor presidente Putin, las iniciativas en ese ámbito", expresó Kurz en en una sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).Según el líder austriaco, la procedencia de los fármacos no importa, pues la clave para alcanzar los niveles económicos prepandémicos es la cooperación internacional.No obstante, dijo, eso no siempre resulta posible "porque distintas partes del mundo están divididas políticamente".Pagos en euros por suministros energéticosAustria no descarta pactar acuerdos con Rusia para pagarle en euros por los suministros de recursos energéticos, afirmó Kurz.El líder de Austria aseguró que desde el punto de vista de Viena, "eso no debería ser una cuestión geopolítica"."Para nosotros es una cuestión puramente económica", subrayó.La 24 edición del SPIEF se desarrolla en formato presencial del 2 al 5 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

