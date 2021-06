https://mundo.sputniknews.com/20210604/israel-campeon-en-vacunacion-anti-covid-y-en-amenazas-de-muerte-a-promotores-1112913198.html

Israel, campeón en vacunación anti-COVID y en amenazas de muerte a promotores

TEL AVIV (Sputnik) — La próxima semana se comenzará a vacunar a la población de entre 12 y 15 años en Israel y los ruidosos movimientos anti-vacuna han ido un...

internacional

vacunación

israel

oriente medio

La profesora Galia Rahav, del Centro Médico Sheba de Israel, ha recibido amenazas de muerte durante todo el proceso de aprobación para la inoculación de niños, que este 4 de junio recibió luz verde para empezar a implementarse la próxima semana.Rahav, quien ha estado asesorando sobre la vacunación contra el COVID-19, denunció haber recibido mensajes amenazantes en línea, incluidas imágenes de lápidas con su nombre, e incluso dijo haber recibido "pulsa dinora", que es una maldición de muerte judía que se traduce literalmente como "latigazos de fuego", informó la emisora pública Kan.La portavocía del hospital en el que labora, Tel Hashomer Sheba, dijo que trabajan en coordinación con la Policía por las amenazas reiteradas y que Rahav ha comenzado a ir acompañada en todo momento de personal de seguridad.Inicialmente, la vacunación se realizará en las escuelas para llegar a la mayor cantidad posible de niños, pero los padres deberán dar su aprobación, de acuerdo con el informe.No es la primera ni la única vezEsta no es la primera vez que Rahav y otros funcionarios de salud enfrentan amenazas por la campaña de vacunación. Algunos médicos han manifestado que se les ha comparado con los nazis.En marzo, Rahav recibió un mensaje que decía: "Galia, espero y anhelo el día en que Dios pronto te lleve", mientras que otro la describió como "la futura vecina de Hitler en el infierno".También, el epidemiólogo Prof. Hagai Levine, quien anteriormente se desempeñó como director del sindicato de médicos, dijo a las Noticias del Canal 12, en marzo, que recibió llamadas telefónicas y comentarios en línea, en los que se lo comparaba con el criminal de guerra nazi, Josef Mengele, quien realizó experimentos médicos en humanos.Esas amenazas no fueron las únicas, porque los activistas anti-vacunación han usado imágenes nazis para atacar el programa de inmunización de Israel. En varias protestas, los manifestantes equipararon el sistema de pase verde con las estrellas amarillas del Holocausto y los números que los nazis tatuaban en los brazos de los reclusos de los campos de concentración, además de comparar la campaña contra el coronavirus con las leyes nazis.Disminución de los casos activos es atribuida a la vacuna"No hay pruebas de que la vacuna esté acabando con una pandemia que en realidad tampoco hay pruebas de que exista", dijo A.P., activista del movimiento antivacunas israelí, que prefiere no dar su verdadero nombre a SputnikLos datos apuntan, sin embargo, a que no solo existe el virus, sino que ha logrado acabar con la vida de 3.7 millones de personas en el mundo.Los especialistas insisten en que la vacunación es beneficiosa y que, debido a ello, junto con las medidas de los confinamientos, Israel ha logrado la inmunidad colectiva y poco a poco ha vuelto a la normalidad y casi ha eliminado las restricciones casi en su totalidad.Todavía perdura un mandato que exige el uso de máscaras en interiores, el cual se espera que también se levante pronto, y los requisitos de cuarentena para quienes ingresan al país.El número de nuevos casos diarios (basado en un promedio semanal) se ha reducido drásticamente, pues pasó de 8.600 en el pico de la crisis a sólo 19 esta semana. En el punto álgido de la pandemia, había 88.000 casos activos en el país y 1.228 casos graves. Hasta el martes, se contabilizaban 340 contagios activos y 48 personas en estado grave.Desde el inicio del brote del virus en Israel, a principios de 2020, se han detectado 839.475 casos y 6.412 personas han muerto por el COVID-19.

israel

Dahiana Cusnir

Dahiana Cusnir

