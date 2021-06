https://mundo.sputniknews.com/20210604/experto-deteccion-de-mucormicosis-u-hongo-negro-no-representa-riesgo-para-mexico-1112935727.html

Experto: detección de mucormicosis u "hongo negro" no representa riesgo para México

Experto: detección de mucormicosis u "hongo negro" no representa riesgo para México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La detección de un caso de mucormicosis u "hongo negro" en un paciente que se recupera de COVID-19 en México no representa un... 04.06.2021

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La detección de un caso de mucormicosis u "hongo negro" en un paciente que se recupera de COVID-19 en México no representa un riesgo para el país porque no se contagia de persona a persona y solo afecta a individuos inmunodeprimidos, explicó a Sputnik el epidemiólogo Malaquías López Cervantes."No lo creo (que sea riesgoso), no es que a partir de ahora la presencia de este hongo se vaya a diseminar entre la población, creo que para que este hongo provoque enfermedad se tuvieron que juntar muchas condiciones en este hombre que desgraciadamente resultó afectado y no quiere decir que él vaya a diseminar el hongo entre quienes estén cerca de él", dijo a esta agencia López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).En ese sentido, explicó que la mucormicosis no es una enfermedad nueva, sino que desde hace décadas se conoce en el mundo, y que es una infección por un hongo que se presenta en personas que tienen inmunodepresión por algún tipo de problema.El primer caso de "hongo negro" en México se detectó esta semana en un paciente de 34 años que se recuperaba de coronavirus y es diabético, un factor clave para el experto en la explicación de aparición de la enfermedad, ya que su sistema inmunológico es débil e ideal para que la infección prospere.El profesor e investigador en temas de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM explicó que la mucormicosis se contagia por respirar las esporas de este hongo, que comúnmente están en la tierra y no suelen afectar personas sanas."Las esporas del hongo viven en la tierra, algo hizo que este hombre tuviese contacto con una fuente contaminante y se infectó porque él estaba en mal estado, pero no afecta a la gente de manera frecuente", precisó.Rara y graveEl experto explicó que se trata de una enfermedad rara, que no se ve con frecuencia, pero que es muy grave.También dijo que puede haber infecciones anteriores a este caso que pasen desapercibidas, ya que cuando el hongo afecta a los pulmones y no llega a la piel no es evidente y por lo tanto puede no ser detectada.Por ejemplo, cuando una persona que tiene una neumonía severa por COVID-19 se infecta con este hongo, su gravedad suele atribuirse a la afección previa, que es el virus respiratorio, y no se detecta la presencia de mucormicosis.López Cervantes dijo que se trata de una enfermad grave porque "el hongo mata las células que infecta", y añadió que aunque existe un medicamento para su tratamiento el pronóstico es "muy malo"."Como esta enfermedad se presenta en personas que ya de otra manera están en condiciones muy desfavorables el pronostico probablemente es muy malo, a pesar de darle el medicamento las posibilidades de recuperación son pocas", explicó.Ante la preocupación que generó la aparición de casos de mucormicosis en pacientes que tuvieron COVID-19 en la India y la posibilidad de que eso se replique en México, el experto insistió en que no es algo probable ya que deben darse varias condiciones para que haya infección y "es una enfermedad que se da en personas que tienen un sistema inmunológico está muy deprimido".En América Latina también se han reportado casos del "hongo negro" en Uruguay, Brasil y Chile.

