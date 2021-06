https://mundo.sputniknews.com/20210604/espana-es-el-segundo-pais-donde-mas-suben-los-precios-de-combustible-de-europa-1112911859.html

España es el segundo país donde más suben los precios de combustible de Europa

España es el segundo país donde más suben los precios de combustible de Europa

Los cinco países de la Eurozona donde más se han incrementado los precios de los carburantes son Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T15:20+0000

2021-06-04T15:20+0000

2021-06-04T15:19+0000

españa

diésel

precios

eurozona

gasolina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1112910871_292:0:1920:916_1920x0_80_0_0_8be9e27385226d599bffde44824cea5a.jpg

Te lo pensarás dos veces antes de comprar un coche en España. Si adquirir un vehículo a motor ya resultaba caro, a ello hay que sumarle el elevado coste de su combustible, ya que no deja de aumentar. Actualmente la gasolina se vende en España a un precio medio de 1,35 euros el litro, por lo que llenar un depósito medio de 55 litros con este carburante te costará 74,25 euros, lo que supone 14,08 euros más que hace justo un año.Y es que España está experimentando una escalada de precios desde finales de noviembre de 2020, lo cual ha provocado la mayor subida de precios en el combustible junto con Alemania en comparación con los países de la Eurozona. Según un estudio realizado por Daparto del que se hace eco el diario ABC, la gasolina en el país ibérico es un 23,42% más cara y un 21,24% en el diésel en comparación con el mes de mayo de 2020. España y Alemania no han sido los únicos países donde se han registrado fuertes subidas. También en Francia, Italia y los Países Bajos. En todos ellos, de media, la gasolina 95 ha sido en mayo de 2021 un 5,71% más cara respecto al pasado 2 de marzo de 2020, cuando estos países todavía no habían sufrido restricciones de movilidad.A pesar de ello, España sigue siendo el país con el combustible más barato de la zona euro. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

https://mundo.sputniknews.com/20200805/en-espana-ya-se-fabrica-biocombustible-para-aviones-1092312409.html

https://mundo.sputniknews.com/20180807/gasolina-precios-america-latina-1080991415.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diésel, precios, eurozona, gasolina