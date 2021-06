https://mundo.sputniknews.com/20210604/espana-alemania-francia-e-italia-piden-remodelar-el-sistema-fiscal-global-1112907339.html

España, Alemania, Francia e Italia piden remodelar el sistema fiscal global

España, Alemania, Francia e Italia piden remodelar el sistema fiscal global

MADRID (Sputnik) — Los ministros de Economía y Finanzas de España, Alemania, Francia e Italia publicaron una carta conjunta en el diario británico The... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T13:42+0000

2021-06-04T13:42+0000

2021-06-04T13:49+0000

política fiscal

euro

españa

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107776/31/1077763121_117:0:3495:1900_1920x0_80_0_0_e21dc1db2482358fb90cb599d3096efd.jpg

"Es el momento de llegar a un acuerdo. La introducción de este sistema fiscal internacional más justo y eficiente ya era una prioridad antes de la actual crisis económica, y será aún más necesario para salir de ella", reza la carta.Los dirigentes de las finanzas de las cuatro mayores economías del euro ponen el foco en la necesidad de que las grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, paguen su parte "justa" de impuestos, algo que a su modo de ver no sucede en la actualidad.En ese sentido, destacan que sólo por desarrollar gran parte de su actividad en internet no significa que estas empresas no deban pagar impuestos en los países donde se generan sus beneficios.Además, los firmantes de la carta recuerdan que la crisis del coronavirus fue una "bendición" para las empresas tecnológicas, que vieron como seguían creciendo sus beneficios mientras las desigualdades se exacerbaban.Por ello, las mayores economías del euro llaman a poner en marcha un sistema más "justo", piden evitar que las grandes multinacionales puedan evitar impuestos trasladando sus ganancias al extranjero y llaman a luchar contra el dumping fiscal.Los países firmantes consideran que las circunstancias actuales ofrecen la oportunidad de alcanzar un "acuerdo histórico" modificar el sistema tributario a escala internacional.Para ello, abogan por conseguir un gran acuerdo multilateral que, según afirman, tiene más posibilidades de salir adelante ahora que Joe Biden es presidente de los Estados Unidos, donde ya se están dando pasos hacia un sistema impositivo más estricto con las grandes corporaciones.En su carta, España, Francia, Alemania e Italia se comprometen a defender una posición común al respecto en la reunión de ministros de finanzas del G7 que se celebra este 4 de junio en Londres, con lo que esperan dar un impulso a la iniciativa para alcanzar un acuerdo en la reunión del G20 del próximo mes de julio en Venecia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política fiscal, euro, europa