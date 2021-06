https://mundo.sputniknews.com/20210604/el-kremlin-atribuye-a-emociones-el-reproche-de-que-rusia-es-un-refugio-para-hackers-1112899994.html

El Kremlin atribuye a "emociones" el reproche de que Rusia es un refugio para hackers

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, atribuyó a "emociones" el reproche de que Rusia se convirtió en un refugio para los... 04.06.2021

internacional

hackers

kremlin

rusia

El director del FBI estadounidense, Christopher Wray, afirmó en una entrevista con The Wall Street Journal que su agencia investiga un centenar de programas maliciosos de extorsión, muchos de los cuales son rastreables supuestamente hacia grupos de hackers en Rusia, y dijo que la reciente avalancha de ciberataques a Estados Unidos supone un reto similar al de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.El representante del Kremlin dijo que "en cualquier país hay piratas informáticos, especialmente en países de tecnologías avanzadas". "Somos muy fuertes en el ámbito tecnológico, nuestros informáticos trabajan a lo largo del mundo, incluso en Silicon Valley y el Reino Unido". Cuarteto de NormandíaAdemás, Rusia no ve avances en la organización de una cumbre en el formato de Normandía, y alerta de que antes resulta imprescindible "hacer los deberes de casa" que se desprenden de los acuerdos alcanzados, afirmó Peskov."No, todavía no hay avances", dijo Peskov en una rueda de prensa.Peskov agregó que, no obstante, los representantes de todos los bandos coinciden en que es necesario seguir trabajando y sostienen que las reuniones deben ser organizadas.El funcionario explicó que hay un conjunto de acuerdos anteriores y debe haber un entendimiento sobre el avance en su implementación."Por el momento existen problemas con eso. El trabajo continúa, pero muy, muy lentamente. Y, por supuesto, el fondo desfavorable para todo el trabajo en curso, probablemente, es la intensión poco disimulada de Ucrania de reemplazar de alguna forma los acuerdos de Minsk", concluyó Peskov.El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembargo de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

2021

