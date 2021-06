https://mundo.sputniknews.com/20210604/el-canciller-de-mexico-denuncia-que-gestion-de-almagro-es-de-las-peores-en-la-historia-de-la-oea-1112908663.html

El canciller de México denuncia que gestión de Almagro es "de las peores en la historia" de la OEA

El canciller de México denuncia que gestión de Almagro es "de las peores en la historia" de la OEA

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) es bienvenida en México y solo tiene que... 04.06.2021, Sputnik Mundo

"La actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia y lo hemos dicho en las sesiones; en primer lugar ha actuado sin consultar a los estados miembros, actúa como si fuese autónomo, independiente, o él asume que no necesita consultarse a los estados miembros, ha sido un problema recurrente durante su gestión", dijo Ebrard en una conferencia de prensa. La misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó el 26 de mayo pasado su "profunda preocupación" por la violencia que observa en el marco del proceso electoral en México hacia el próximo 6 junio, día de los comicios legislativos, estatales y municipales.El secretario de Relaciones Exteriores dijo: "la OEA ha estado en México en diversos procesos electorales, solicitó estar en éste; y tenemos una política en la que no prohibimos a ninguna organización que puedan enviar a sus observadores mucho menos de organizaciones de las que formamos parte, solo deben respetar la legislación mexicana".El jefe de la diplomacia mexicana puso como ejemplo de sus diferencias con Almagro el papel que jugó la OEA en la crisis política en Bolivia, tras elecciones de 2019."Hay dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso, donde facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática en los últimos años", recordó Ebrard.Sin embargo subrayó que el Gobierno mexicano no va a prohibir el trabajo de los observadores de la OEA y de otros organismos.En su primer posicionamiento sobre el proceso electoral mexicano la delegación de observadores que encabeza el argentino Santiago Cantón dijo que "la misión manifiesta su profunda preocupación por los incidentes de violencia que se han presentado en distintas partes del país en el contexto del proceso electoral y lamenta la pérdida de vidas humanas".La violencia que deja más de 500 agresiones de distinto tipo y 89 líderes políticos y candidatos asesinados desde comenzaron las campañas electorales en septiembre pasado, según recuentos de organismos civiles.La misión hizo "un llamado a todos los sectores políticos a erradicar el discurso violento y la retórica agresiva como recursos de contienda política".La organización hemisférica ha acompañado los procesos electorales en México desde 2009, el más reciente en julio de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue elegido con 53,1% de votos.El 6 de junio han sido convocados 93 millones de ciudadanos para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados y 30 congresos locales.

