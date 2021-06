https://mundo.sputniknews.com/20210604/contienda-electoral-en-15-estados-muestra-el-lado-pluralista-y-multicolor-de-mexico-1112935110.html

Contienda electoral en 15 estados muestra el lado pluralista y multicolor de México

Contienda electoral en 15 estados muestra el lado pluralista y multicolor de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El partido de AMLO, enfrentará una fuerte competencia de la oposición y corre riesgo de perder 3 estados estratégicos en las... 04.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-04T23:48+0000

2021-06-04T23:48+0000

2021-06-04T23:48+0000

américa latina

elecciones en méxico (2021)

méxico

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107002/60/1070026056_0:175:3361:2065_1920x0_80_0_0_5867f989eb0a6a33dfd8177e674627e4.jpg

Luz María Cruz Parcero, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica a Sputnik que "las lógicas de las elecciones estales son muy distintas de la lógicas nacionales, tienen sus propios grupos fuertes, sus núcleos de votantes, que construyen una identidad electoral propia y diferente en cada entidad"La doctora en Ciencias Políticas, y desde 2017 consejera electoral ciudadana en la junta de Instituto Nacional Electoral (INE) de la Ciudad de México, indica que las reformas de 2014 comenzaron a romper las lógicas estatales para armonizar los calendarios, lo que por primera vez "mete a los estados en las lógicas vinculadas con procesos nacionales".Resistencia al llamado del centroLa especialista en participación ciudadana en procesos electorales, en particular de las mujeres en la construcción de ciudadanía y capital social, dice que estas elecciones locales, donde están en juego además 30 congresos de los estados, son permeados por la contienda nacional entre el oficialismo y la oposición.Los tres estados mencionados tienen una singularidad que los distingue.Cruz Parcero menciona, por ejemplo, que Nuevo León tiene el tercer producto Interno Bruto más alto del país, después de la capital y el Estado de México, que la circunda.Por otra parte, Campeche, en costas del Golfo de México, en el sureste, "es parte de un escenario geoestratégico que en términos políticos se vincula el desarrollo para un proyecto petrolífero en la zona", que es central en el modelo que impulsa López Obrador.Además, Campeche es uno de le estados del sureste que atravesará el turístico Tren Maya, unos 1.500 kilómetros de ferrovías en la península de Yucatán.En el caso de Sonora, potencia agroindustrial en el noroeste, es un ejemplo del papel de la "formación de familias y clanes políticos, en donde se observan la importancia de los apellidos fuertes en cada entidad", dice la especialista.Esas arraigadas tradiciones regionales ayudan a explicar las lógicas internas propias, "articuladas con intereses y grupos de poder diferentes", explica Cruz Parcero.Por ejemplo, el norte del territorio, que siempre ha cerrado las puertas a las izquierdas mexicanas, es la tierra natal de influyentes grupos mineros, agroexportadores e industriales, vinculados a la exportación hacia EEUU, que le han permitido avanzar más que el rezagado sureste.La coalición opositora entre viejos antagonistas para encarar a la coalición del Gobierno de López Obrador muestra, finalmente, que se han borrado las fronteras ideológicas.La temida etapa poselectoralPor su parte, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Vázquez, señala a Sputnik que "el principal desafío a la democracia en México estará en la etapa poselectoral, porque existe una tradición de no reconocer las derrotas electorales"La excepción fue el año 2000, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo se adelantó a reconocer el triunfo del centroderechista Vicente Fox, cuando el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) todavía peleaba por no sufrir su primera derrota en 71 años.Otra singularidad de las elecciones en los estados es que siempre han sido bipartidistas: son contiendas que reúnen a un grupo gobernante a escala local, que hace aglutinar a otros grupos adversarios, dice Vázquez, autor de libros de historia política nacional.En el norte del país, las formaciones de centroderecha siempre le han disputado el poder al PRI, y en el sur las izquierdas han sido predominantes, con la Ciudad de México como principal bastión.Otra diferencia en esta elección es que en un ambiente polarizado han surgido pequeños partidos, como Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) y otros, que pueden llevarse entre 5 y 7% de los votos.En todo caso, el pronóstico general de los analistas es que las disputas locales, que incluye 1.900 alcaldías, el 80% podrían generar muchísimas disputas poselectorales en las fiscalías y tribunales electorales donde los resultados sean más cerrados.

https://mundo.sputniknews.com/20210604/mas-de-20000-cargos-en-disputa-en-comicios-mas-grandes-en-la-historia-de-mexico-1112932671.html

https://mundo.sputniknews.com/20210604/mexico-vota-bajo-confrontacion-del-presidente-con-el-arbitro-electoral-1112926967.html

https://mundo.sputniknews.com/20210603/a-su-manera-y-sin-partidos-politicos-los-indigenas-de-mexico-tambien-votan-1112889528.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

elecciones en méxico (2021), méxico, opinión y análisis