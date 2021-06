https://mundo.sputniknews.com/20210604/canciller-mexicano-conversa-con-secretario-de-seguridad-nacional-de-eeuu-1112934515.html

Canciller mexicano conversa con secretario de Seguridad Nacional de EEUU

Canciller mexicano conversa con secretario de Seguridad Nacional de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller de Mexico, Marcelo Ebrard, conversó con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas... 04.06.2021, Sputnik Mundo

Ebrard expuso el impacto económico que han causado los cierres en la frontera y "agradeció el gesto de solidaridad por parte del Gobierno de Estados Unidos para poder inmunizar a más de un millón de personas con la vacuna de Janssen" en los municipios colindantes con el país vecino del norte.El canciller mexicano y Mayorkas reiteraron el compromiso de ambos gobiernos para "gestionar los flujos migratorios de una manera ordenada, segura y regular, así como la relación de mutuo respeto y voluntad de cooperación".Asimismo, dialogaron sobre mecanismos legales que contemplen la presencia de personas trabajadoras de manera temporal en los dos países.Ambos secretarios manifestaron "la voluntad común de compartir inteligencia a fin de desmantelar las redes de tráfico y trata de personas en la región".Finalmente, coincidieron en la importancia de reforzar los esfuerzos conjuntos en contra del tráfico de armas y municiones que ingresan a México desde Estados Unidos.Según las estadísticas mexicanas, unas 200,000 armas se trafican ilegalmente, aprovechando que ese mercado está legalizado y regulado en Estados Unidos.VacunasMás temprano, Ebrard dijo que el millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson que serán enviadas por Washington al país latinoamericano se aplicarán en ciudades mexicanas de la frontera común, para reabrirla a finales de junio.La razón por la cual no se ha podido abrir la frontera, que ha estado cerrada y solo se permiten actividades esenciales desde hace más de un año, es porque no tienen "los mismos estándares de condiciones sanitarias", explicó el secretario de Relaciones Exteriores, al participar en la conferencia matutinaEl próximo martes, dos días después de las elecciones legislativas y locales mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.El dialogo y una reunión de una hora y media de las delegaciones tratará acerca de acelerar el crecimiento de inversión en bienestar en sur de México, en Guatemala, Honduras y El Salvador para que la migración sea opcional pero no obligada.

