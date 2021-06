https://mundo.sputniknews.com/20210604/argentina-mantiene-los-planes-de-comenzar-la-produccion-masiva-de-sputnik-v-en-julio-1112892441.html

Argentina mantiene los planes de comenzar la producción masiva de Sputnik V en julio

Argentina mantiene los planes de comenzar la producción masiva de Sputnik V en julio

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Argentina mantiene sin cambios los planes de poner en marcha en julio la producción a gran escala de la vacuna rusa contra el... 04.06.2021

américa latina

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2021

sputnik v (vacuna)

argentina

El martes pasado el Centro Nacional de Investigación ruso Nikolái Gamaleya —desarrollador de Sputnik V— confirmó la calidad del lote de vacunas Sputnik V elaboradas por el laboratorio argentino a modo de prueba y enviadas en abril a Rusia.La próxima etapa será la importación de los antígenos. El embajador argentino expresó la esperanza de que este nuevo paso se de en el futuro más cercano.Excelente relación en momento críticoHablando con esta agencia en los márgenes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), Zuain destacó que Argentina y Rusia viven ahora "un momento excelente de las relaciones bilaterales" a pesar de la pandemia.El diplomático valoró altamente la cooperación entre los dos países en la lucha contra el coronavirus, y en concreto el suministro de las vacunas Sputnik V a Argentina, así como la transferencia de la tecnología rusa para la fabricación del inmunizante."Argentina no solamente quiere fabricar vacunas para el consumo, para aplicarlas al pueblo argentino, sino también exportarlas a América Latina. Es la apuesta de mi país: convertirse en un centro productor de vacunas, pero no solamente para los argentinos, sino también para toda la América Latina, y con mucha felicidad puedo decir que Rusia está pensando en lo mismo", celebró.Al mismo tiempo el embajador reiteró la importancia de que primero y en la menor brevedad posible se ponga en marcha la producción masiva de Sputnik V y luego aumente la escala.Otras áreas de cooperaciónEl diplomático mencionó también otros ámbitos de la cooperación que su delegación explora en el Foro Económico de San Petersburgo. Así, para poner un ejemplo recordó que "Argentina tiene la segunda reserva mundial de petróleo, de gas no convencional, se llama Vaca Muerta, y está listo para ser extraído".Zuain destacó que el SPIEF es "acontecimiento muy importante, porque reúne a representantes de los gobiernos, tanto del Gobierno central de la Federación de Rusia, como de los gobiernos regionales, y también representantes de otros países, de la Unión Económica Euroasiática, así como académicos, CEOs, representantes de empresas"."Fortalecemos esa relación institucional y política con el Gobierno de la Federación de Rusia, y al mismo tiempo tenemos que profundizar los contactos con grandes empresas de Rusia, como Rosatom, Roscosmos y Gazprom, para ver de qué maneras podemos tratar de invitarlas a que inviertan en Argentina, no solamente para el desarrollo de mi país, sino también para que las empresas rusas obtengan beneficios", explicó.HelicópterosArgentina está interesada en adquirir nuevos helicópteros rusos y mantiene negociaciones con Rusia a este respecto, confirmó a Sputnik el embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuain.Zuain recordó que en febrero pasado a Argentina viajó una delegación rusa con el fin de aumentar la cooperación técnico-militar entre los dos países, y en ese marco "se habló de comprar más helicópteros de tecnología rusa".Lo que falta para realizar nuevas compras, indicó, es "resolver el tema del financiamiento". Para ello se baraja la posibilidad de negociar un crédito especial para esos objetivos."Es una de las opciones, abrir línea de créditos especiales que Argentina pueda pagar", dijo el embajador al precisar que Rusia está dispuesta a "empezar a pensar en la posibilidad de que se abren líneas de crédito para que Argentina pueda comprar la tecnología de Rusia, y no solo militar".La 24 edición del SPIEF se desarrolla del 2 al 5 de junio en el recinto ferial Expoforum, al sur de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

