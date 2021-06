https://mundo.sputniknews.com/20210603/video-una-maestra-argentina-niega-la-existencia-del-coronavirus-y-se-arma-un-escandalo-1112826551.html

Vídeo: una maestra argentina niega la existencia del coronavirus y se arma un escándalo

Vídeo: una maestra argentina niega la existencia del coronavirus y se arma un escándalo

03.06.2021

"Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Estoy dando formación ética", dijo la docente en medio de la fuerte discusión con las madres de familia. La clase virtual de Formación Ética y Ciudadana de la escuela secundaria Industrial Nº 7 de Las Heras, se convirtió en un acalorado debate protagonizado por la profesora Rosa Emperatriz Rasuri.Una de las madres explicó a la maestra que había perdido a su madre hace apenas unos días a causa del coronavirus, a lo que la docente argumentó que su hermano es científico y él le informó que los motivos de muerte no son por COVID-19 ya que esta enfermedad no existe.El vídeo de la discusión se hizo tan viral que llegó hasta el Consejo Provincial de Educación que decidió remover a la maestra de su cargo unas horas después del incidente. Según publica Río Negro, la docente fue entrevistada por los medios locales y reiteró su posición respecto al virus, además dijo estar relacionada con 'Médicos por la verdad', una organización que niega la existencia de la pandemia y se opone a las restricciones en Rosario.

argentina

