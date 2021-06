https://mundo.sputniknews.com/20210603/una-discusion-con-su-madre-avivo-su-originalidad-asi-empezo-su-casa-cueva-un-espanol-con-14-anos-1112839428.html

Una discusión con su madre avivó su originalidad: así empezó su casa-cueva un español con 14 años

Después de seis años, su casa-cueva cuenta con tres habitaciones y todo tipo de comodidades como luz, internet y hasta calefacción. 03.06.2021, Sputnik Mundo

Era 9 de marzo de 2015 cuando Andrés Cantó, siendo todavía un adolescente, cogió una azada y se puso a excavar en el patio de la casa de sus padres. ¿El motivo? Una riña con su madre por no dejarle ir al pueblo a ver a sus amigos porque su ropa estaba sucia. Lo que para cualquier adolescente podría ser una simple pataleta, lo de él fue mucho más en serio. "Un día le dije: ‘Pues entonces no salgo’, y me quedé super enfadado con mi ropa, y cogí una azada, y con toda la rabia me puse en este mismo lugar en este mismo lugar a pegarle al suelo”, narra Andrés. Su casa-cueva está ubicada en la parcela de sus padres en La Romana (Alicante) y mide cuatro metros de profundidad y siete metros cuadrados. Tardó seis años en construirla, pero ahora posee tres habitaciones con todo tipo de comodidades como luz, internet, y hasta calefacción. No obstante, no se trata de una calefacción al uso: consiste en una bandeja de hierro que llena de carbones al rojo vivo y que permite desprender calor durante cinco o seis horas”.Fue su mejor amigo quien le animó a hacerlo porque parecía una idea viable. “Me trajo un pico eléctrico y a partir de ahí empezamos a hacer las escaleras. Ese mismo año ya teníamos la primera habitación pequeña”, detalla. La casa-cueva se hizo viral después de que Andrés compartiera la historia de su inusual refugio en Twitter. Su rápida fama ha hecho que incluso el Seprona de la Guardia Civil se pasara por allí para certificar la licencia de obras que le obligó a sacarse el Ayuntamiento.

