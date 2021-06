https://mundo.sputniknews.com/20210603/rusia-avanza-en-la-reduccion-de-su-dependencia-del-dolar-1112829315.html

Rusia avanza en la reducción de su dependencia del dólar

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Rusia continuará disminuyendo el uso del dólar estadounidense en el comercio con otros países, aseguró el viceministro de... 03.06.2021, Sputnik Mundo

"Los países afectados por las sanciones son los que avanzan más rápido en esa dirección. En ese sentido, el rumbo estratégico que vemos en el Gobierno y el Banco de Rusia es renunciar gradualmente al uso del dólar", dijo el alto funcionario en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.El viceministro agregó que si bien ese proceso no era rápido, los cambios son inevitables y avanzan de forma gradual.Estados Unidos utiliza el dólar como un arma geopolítica en su pugna con distintos países que no comulgan con sus políticas, entre ellos Rusia.Kólichev enfatizó que las grandes compañías desconfían cada vez más del dólar estadounidense y en los últimos años casi la totalidad de las empresas energéticas rusas pasaron a usar el euro y el yuan en sus transacciones.Si en 2013 más del 80% de las exportaciones se hacían en dólares, el año pasado eran ya menos de 50%, constató.El peso del dólar en las reservas de divisas, dijo, también cae y en 2020 era cerca de 20%. Las reservas internacionales de Rusia ascienden en la actualidad a un monto equivalente a 600.900 millones de dólares.Kólichev se refirió además al Fondo de Bienestar Nacional que forma parte del mecanismo de pensiones a largo plazo y cuenta actualmente con un capital de 13,82 billones de rublos, equivalente a más de 185.870 millones de dólares.Fondo de Bienestar NacionalPor su parte, el vicepresidente primero del Gobierno ruso, Andréi Beloúsov, declaró que Rusia decidió eliminar el dólar del Fondo de Bienestar Nacional (FNB, por sus siglas en ruso) por la amenaza de sanciones estadounidenses.Afirmó que la decisión no afectará el tipo de cambio del rublo.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, constató que "la desdolarización está en curso no solo en nuestro país sino en muchos otros Estados que empezaron a preocuparse por la seguridad de la principal divisa de reserva".El titular de Finanzas ruso, Antón Siluánov, declaró en una rueda de prensa en los márgenes del foro que Rusia prevé modificar la estructura de divisas del FNB.En un mes se planea reducir la proporción del dólar a cero y la libra esterlina, al 5%, y a la vez aumentar la cuota del euro al 40% y el yuan, al 30%. El yen japonés se mantendrá en el 5%, según los planes.Actualmente el dólar y el euro representan un 35% cada uno en el sistema del FNB.Además, se prevé invertir más en oro para que represente el 20% en la estructura del fondo.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se lleva a cabo del 2 al 5 de junio en el centro de exposiciones Expoforum, al sur de la capital cultural de Rusia, reúne a jefes de Gobierno, altos funcionarios, líderes empresariales y personalidades destacadas para debatir los problemas económicos clave.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

