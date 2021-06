https://mundo.sputniknews.com/20210603/puigdemont-pide-al-parlamento-europeo-no-presentar-alegaciones-a-su-inmunidad-1112830679.html

Puigdemont pide al Parlamento Europeo no presentar alegaciones a su inmunidad

Puigdemont pide al Parlamento Europeo no presentar alegaciones a su inmunidad

MADRID (Sputnik) — El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió al Parlamento Europeo no presentar alegaciones contra la decisión... 03.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-03T12:37+0000

2021-06-03T12:37+0000

2021-06-03T12:41+0000

inmunidad

parlamento europeo

españa

carles puigdemont

cataluña

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1112831359_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_5d7e7832f6716e03952fb26db1de5640.jpg

"Protegiendo nuestros derechos políticos, el Parlamento Europeo sale reforzado. Por eso pensamos que lo lícito es que el Parlamento no se oponga a esta decisión", dijo Puigdemont en una rueda de prensa desde Bruselas.Puigdemont compareció acompañado de los europarlamentarios Toni Comín y Clara Ponsatí, ambos exintegrantes del Gobierno de Cataluña que protagonizó el proceso independentista de 2017.El pasado 9 de marzo, el Parlamento Europeo votó a favor del suplicatorio solicitado por el juez español Pablo Llarena, que reclama la extradición de Puigdemont y sus excompañeros de gobierno para juzgarles por el referéndum separatista de 2017.El 2 de junio, el Tribunal General de la UE consideró que esas alegaciones son fundadas y, en consecuencia, ordenó restablecer la inmunidad parlamentaria de los políticos catalanes provisionalmente, hasta estudiar el caso de forma más detallada.Pese al restablecimiento de su inmunidad parlamentaria, los tres políticos afirmaron que no tienen "planes inmediatos" de volver a Cataluña porque, en palabras de Clara Ponsatí, "la amenaza de persecución política en España no ha disminuido".No obstante, Ponsatí se mostró satisfecha porque con la reactivación de la inmunidad ahora podrán "viajar más tranquilos sabiendo que la persecución española no puede tener consecuencias en forma de detención en ningún otro país de la Unión Europea".

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

inmunidad, parlamento europeo, carles puigdemont, cataluña