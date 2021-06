https://mundo.sputniknews.com/20210603/peru-se-pregunta-si-llego-el-momento-de-cambiar-de-modelo-1112883648.html

Perú se pregunta si llegó el momento de cambiar de modelo

Perú se pregunta si llegó el momento de cambiar de modelo

LIMA (Sputnik) — La irrupción en el escenario electoral peruano del izquierdista Pedro Castillo, ganador de la primera vuelta, desató un debate inesperado que...

Castillo, de Perú Libre (izquierda), propone dejar el modelo actual neoliberal y pasar a uno de corte socialista, estatizador y que, según ha anunciado en campaña sin dar muchos detalles, podría incluir la expropiación de empresas en sectores extractivos, particularmente el minero, el energético y el de hidrocarburos.Casi de inmediato, su rival para la segunda vuelta, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), hizo suyo un discurso opuesto que defiende el libre mercado, la inversión privada y rechaza el "comunismo" que encarna su adversario.La asociación con el actual modelo económico es natural para Keiko, pues fue el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), que lo instauró y promovió, rescatando la economía luego de la anterior administración de Alan García (1985-1990), que en términos económicos fue deficiente, terminando el país con una hiperinflación de 7.000% anual.Costo del cambioQuizá el problema que enfrente actualmente Keiko Fujimori respecto a la defensa del statu quo frente a su oponente, es el costo social y político que se le atribuye a un modelo que, si bien trajo cierta prosperidad durante el Gobierno de su padre, estuvo acompañado de graves casos de corrupción que acabaron con Alberto purgando prisión hasta la actualidad.Rodolfo Rojas es analista político financiero y consultor en la firma Sequoia Political Advisory. En conversación con Sputnik, ofrece algunos alcances sobre la relación entre el modelo económico y el fujimorismo.Rojas indica que "la otra parte de la ecuación" de la prosperidad de aquellos años tiene que ver con el auge minero chino, que demandó fuertes exportaciones para el país durante esos años, pero que terminó extinguiéndose alrededor de 2013 a 2014.Luego de ese episodio, el analista considera que la derecha "inventó una narrativa en la que todo se derrumbó porque apareció un socialista como (el expresidente) Ollanta Humala (2011-2016)", politizando lo que, por deficientes y corruptas gestiones gubernamentales, ha hecho que el modelo actual "esté completamente agotado" y eso, argumenta Rojas, sucedió antes de la pandemia.Visto así, y a pesar de que Humala realizó una gestión de centroderecha y el modelo no lo cambió, es cierto que el electorado está polarizado hoy por hoy por la apuesta a la continuidad de un modelo que, es cierto, ha generado buenas cifras a nivel macro, pero que no se reflejan en los sectores menos favorecidos, donde todo sigue siendo prácticamente igual que siempre.Reformas urgentesEntonces el escenario electoral tiene a una parte de la población al parecer "atemorizada" por la llegada del socialismo, con el ejemplo de Venezuela presente en su día a día a través de los cientos de miles de inmigrantes de ese país, al punto de que muchos han depuesto sus consideraciones políticas, quizá morales, apoyando al fujimorismo para anteponer la estabilidad económica.Por otro lado, quizá el apoyo del otro sector ciudadano a Castillo, quien lidera por pocos los sondeos, no sea necesariamente por un cambio hacia el socialismo, sino un cambio que reclaman como impostergable y, en cierta manera, merecido contra un modelo que les ha vendido una bonanza al final del día imaginaria.Con Keiko Fujimori alentando a sus electores a perdonar los males políticos de su agrupación (investigada por corrupción en el caso Lava Jato) con tal de bloquear el supuesto modelo socialista, y Castillo llamando a un cambio impostergable y con las clases bajas como su gran bolsón, ya se verá el 6 de junio, día de los comicios, qué camino toma Perú.

