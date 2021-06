https://mundo.sputniknews.com/20210603/niunamenos-3j-y-el-grito-de-america-latina-cada-dia-12-mujeres-son-asesinadas--1112884637.html

#NiUnaMenos, #3J y el grito de América Latina: cada día, 12 mujeres son asesinadas

#NiUnaMenos, #3J y el grito de América Latina: cada día, 12 mujeres son asesinadas

El 3 de junio de 2015 nació en Argentina una consigna que se extendería por todo el continente: "Ni una menos". El reclamo contra los femicidios tuvo eco en...

Ni una menos. Tres palabras, un hashtag, una consigna. Una frase en torno a la cual algunas mujeres argentinas comenzaron a organizarse en 2015 con la idea de gritar basta a los incesantes femicidios registrados en el país. A seis años de que la frase diera luz a un verdadero movimiento latinoamericano, el reclamo urgente contra la violencia de género se mantiene pero no deja de sumar nuevas preocupaciones.La consigna "Ni una menos" fue una adaptación a una frase de la poeta mexicana y activista por los derechos de las mujeres Susana Chávez Castillo, que en 1995 y en el marco del combate a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez reclamó "ni una mujer menos, ni una muerta más". Como una cruel paradoja, la activista fue asesinada en 2011 por tres hombres.En Argentina, se considera como una piedra fundamental del movimiento un tuit de la periodista Marcela Ojeda, indignada con femicidio de la adolescente de 14 años Chiara Páez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el patio de la casa de su novio de 16 años. "Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales...mujeres, todas, bah, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando", lanzó Ojeda el 11 de mayo de 2015.El tuit puso la piedra fundamental para una movilización sin precedentes en Argentina. A partir del llamado de la periodista, varias mujeres comenzaron a organizarse para convocar a una marcha, que finalmente concentró a más de 300.000 en la Plaza del Congreso de Buenos Aires.La gran convocatoria no fue el único impacto: la convocatoria argentina hizo eco en otros países de la región como Uruguay, Chile, Perú y México, entre otros. Desde entonces las movilizaciones se han reiterado cada 3 de junio, aunque se sumaron otras fechas clave como el 8 de marzo o el Paro Nacional de Mujeres convocado en Argentina el 19 de octubre de 2016.Si bien el combate a la violencia de género, con el femicidio como extremo más grave, se mantiene como el centro de la acción, la plataforma ha articulado otras reivindicaciones de los movimientos feministas latinoamericanos como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito o el repudio a las violencias económicas sufridas por las mujeres.Los femicidios siguen siendo el problema más urgente en una región que no deja de aparecer como una de las más peligrosas para ser mujer. En Argentina, el año 2020 se cerró con 295 femicidios, de acuerdo a cifras del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Al 1 de junio, el año 2021 acumula 129 femicidios de acuerdo al Observatorio Lucía Pérez de la organización Lavaca.México cerró el 2020 con 967 femicidios, según las cifras oficiales del país, que solo toman los casos que en la Justicia fueron tipificados con esa figura. Para las organizaciones feministas, sin embargo, el número deja fuera el hecho de que, en total, 3.727 mujeres murieron de forma violenta durante el primer año de la pandemia de COVID-19.El 2021 no parece ser más auspicioso para las mujeres mexicanas: solo en el mes de marzo de 2021, 362 mujeres fueron asesinadas, contando tanto los femicidios como los homicidios dolosos. La estadística advirtió que marzo fue el mes más violento para las mujeres desde que se tiene registro en México.El Ni Una Menos en 2021En paralelo al combate a los femicidios, los colectivos nucleados entorno a la consigna Ni Una Menos han sumado nuevas reivindicaciones a sus plataformas. En Argentina, cuna del movimiento, la movilización del 3 de junio ha puesto como uno de sus temas centrales la violencia contra la población trans, a partir del caso del joven trans Tehuel de la Torre, que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo.Producto de la pandemia, Ni Una Menos Argentina convocó a un "cartelazo" para invitar a activistas a imprimir consignas en defensa de la población trans y contra la violencia económica y exhibirlas en puertas, ventanas y redes sociales. "Aparición con vida de Tehuel", "Ley de cupo laboral travesti trans ya" y "no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria", entre otras.En Colombia, el Ni Una Menos es atravesado por el Paro Nacional. Si bien el Ni Una Menos colombiano no difundió ninguna consigna específica para el 3 de junio, la organización argentina Marabunta incluyó a las colombianas en su reivindicación: "En Colombia no hay guerra, hay terrorismo de Estado", denunciaron y rechazaron la "tortura sexual" a mujeres por parte de las fuerzas del orden.El Ni Una Menos de Perú, enfocado en las elecciones nacionales del 6 de junio entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, acompañó un pronunciamiento de familiares de víctimas de femicidios en el que advierte que los dos candidatos manejan "un desconocimiento total sin un enfoque real de los más de 1.500 femicidios ocurridos desde 2009".El colectivo señala que en lo que va de 2021 ya hubo 55 femicidios y que actualmente en Perú "hay más de 500 feminicidas sin sentencia", por lo que reclama que "necesitamos penas severas y leyes que garanticen nuestro derecho a una real justicia".Ni Una Menos Perú valoró la retractación de Castillo, quien había afirmado que los femicidios son provocados por la "ociosidad" generada por el Estado, aunque el colectivo aclaró que sus integrantes se mantendrán "vigilantes a que si sale elegido cumpla y encare este flagelo como un transversal que compete a todo el Estado y la sociedad peruana".Asimismo, y sin nombrar a Keiko Fujimori, el colectivo remarcó que "no basta con ser mujer sino luchar por los derechos de las mujeres y las disidencias". En ese sentido, Ni Una Menos aseguró: "No apoyaremos medidas que nos empobrezcan, discriminen, esterilicen y violenten, vengan de donde vengan".En Uruguay no hubo una convocatoria central por el 3 de junio pero algunos colectivos y medios alternativos recordaron la fecha del surgimiento de Ni Una Menos, que en 2015 también tuvo una movilización en Montevideo.Las redes invitaron a las feministas uruguayas a recordarlo colocando carteles en ventanas y balcones o compartiendo consignas en redes. En el departamento de Maldonado (este), un colectivo convocó a una intervención y fogata en conmemoración de la fecha.

