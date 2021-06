https://mundo.sputniknews.com/20210603/mujeres-presentes-en-boletas-electorales-mexicanas-pero-no-en-la-agenda-1112885734.html

Mujeres presentes en boletas electorales mexicanas, pero no en la agenda

La politóloga y antropóloga social advirtió que las mujeres no deben ser "el moñito rosa de la solapa del traje que sigue tomando las decisiones". "La paridad sin feminismo se vuelve un aditamento al patriarcado", expresó.Sandoval recordó que la paridad lograda para este proceso es una conquista de las mujeres mexicanas y el resultado de años de lucha por conseguir la igualdad en la participación política.Asimismo, destacó esa participación política de las mujeres en las candidaturas, pero añadió que también debe haber una participación política en las urnas.En ese sentido, dijo que el voto de las mujeres debe ser estratégico y pidió tener en cuenta lo que proponen y apoyan quienes se candidatean."En lo local por ejemplo es donde se discute la penalización del aborto, por eso hay que poner atención a quién se vota como diputado/a", explicó.Agenda feministaEsta semana desde la organización Las Constituyentes MX, que integra Sandoval, presentaron la agenda feminista 2021 de cara a las elecciones.La agenda se compone de cinco ejes temáticos: derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia; Estado laico, derechos sexuales y reproductivos; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; economía y sistema nacional de cuidados; y participación política y ciudadana de las mujeres.Esa agenda, a pesar del fuerte número de mujeres candidatas, prácticamente está ausente en el proceso electoral, explicó la activista.A su entender, se está en un momento clave donde se puede ver que otro orden político es posible."Yo le llamo la feminismocracia, es el nuevo régimen político con las mujeres al centro y los derechos al frente. Nos han querido convencer que no hay de otra y sí lo hay, estamos en el momento más álgido pero también más oportuno (para ese cambio)", expresó.Proceso electoral más violentoLa Observatoria Ciudadana Todas MX está integrada por 154 organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas, defensoras de derechos humanos y activistas, y surge como un ejercicio de participación público-ciudadana a través del monitoreo de cinco ejes de trabajo: medios de comunicación y sus narrativa; agendas políticas y de gobierno; acuerdos y pactos políticos ya firmados; casos de violencia política; y la implementación de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.La iniciativa 3 de 3 fue promovida por Las Constituyentes y tiene como requisito obligatorio que los candidatos no sean deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, o agresores en el ámbito de lo familiar.Desde la Observatoria presentaron el martes los resultados de su trabajo que muestra que el actual es el proceso electoral más violento contra las mujeres.Según los datos recopilados, se han registrado 34 asesinatos de aspirantes a ocupar un puesto de elección en este período, de los cuales 21 son mujeres.Además, hay al menos 105 candidaturas detectadas que no cumplen con la iniciativa 3 de 3, una cifra que para la activista feminista es muy superior en los hechos.El reporte también señala que todos los partidos han ejercido algún tipo de violencia política contra las mujeres, y que solo seis de los 10 existentes cuentan con protocolos para prevención, atención o detección de esa violencia y reparación del daño, y que estos no siempre se hacen efectivos.Emergencia nacionalLa violencia basada en género en México sigue presentando cifras alarmantes que necesitan la acción política para erradicarla, considera el movimiento feminista."De 14 feminicidios que suceden en América Latina todos los días, 11 o 12 de ellos se perpetúan en México, además tenemos que violan a dos mujeres por hora solo de las que se tienen registro, ya que ocho de cada 100 no denuncian (…) en cuanto a violencia familiar tenemos 600 carpetas de investigación en promedio al día", detalló la también fundadora de Nosotras Tenemos Otros Datos.También alertó que hay una cifra inmensa de mujeres desaparecidas y que la mayoría de ellas oscilan entre los 14 y los 25 años.México celebrará este domingo 6 la elección más grande de la historia del país, cuantitativamente, con más de 21.000 cargos de elección en juego, centradas en las 500 curules de la Cámara de Diputados y 15 Gobiernos de los 32 estados de la federación.

