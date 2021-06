https://mundo.sputniknews.com/20210603/ministro-destaca-capacidades-de-guatemala-para-producir-la-vacuna-sputnik-v-1112859729.html

Ministro destaca capacidades de Guatemala para producir la vacuna Sputnik V

Ministro destaca capacidades de Guatemala para producir la vacuna Sputnik V

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Guatemala, al igual que Argentina y México, tiene todas las capacidades para producir la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik... 03.06.2021, Sputnik Mundo

"Como la patente es rusa, tenemos que, primero, tener la autorización de Rusia para poder trabajarla, aunque sea de los vecinos. Pero creo que lo más importante es que se podría hacer un convenio, porque si Argentina lo hace, México lo hace, nosotros también tenemos la posibilidad de fabricar la vacuna siempre y cuando sigamos los lineamientos de la formula de Sputnik", afirmó el ministro en los pasillos del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).Así Malouf comentó si Guatemala ha mantenido negociaciones con Argentina o México —que ya producen la vacuna Sputnik V en sus territorios— con respecto a la posibilidad de importar directamente el fármaco ruso desde estos países.Malouf mencionó el fármaco ruso también en el contexto de las importaciones guatemaltecas desde Rusia."Ahora el producto más importante que vamos a importar son las vacunas Sputnik V", señaló.La mitad de la población de Guatemala prácticamente va a estar vacunada con vacunas rusas, dijo.Agregó que también existe la posibilidad de comprar más dosis del fármaco ruso.En cuanto a otras vacunas contra el COVID-19, Guatemala está recibiendo dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica multinacional AstraZeneca —como parte del mecanismo Covax— así como el fármaco anti-COVID desde la India.El Gobierno guatemalteco aprobó a finales de febrero pasado el uso de la vacuna Sputnik V, creada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa y registrada en Rusia el pasado 11 de agosto de 2020.Guatemala inició la inmunización en marzo mediante sendos lotes adquiridos a Israel, la India, el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud y un donativo de la vacuna Sputnik V.Intercambio comercial entre Rusia y GuatemalaEl intercambio comercial de Guatemala y Rusia va en aumento, afirmó el ministro de Economía guatemalteco.El ministro reiteró que el intercambio comercial va "in crescendo" y precisó que "Rusia también representó para Guatemala el puesto 38 del mundo".En este contexto abordó el tema de las exportaciones de Guatemala a Rusia, que en su mayoría son productos primarios como cardamomo, banano, tabaco, café y azúcar."Nosotros queremos expandir las posibilidades para que también las empresas rusas puedan hacer operaciones hacia Latinoamérica", declaró Malouf.Guatemala es "un destino ideal para las inversiones"Guatemala es un destino ideal para las inversiones y nos gustaría mostrárselo a nuestros socios potenciales durante Foro Económico Internacional de San Petersburgo, aseguró Malouf.Explicó que la pandemia del COVID-19 hizo que ciertos sectores tuvieran que conseguir productos más cercanos a donde sus necesidades estaban, lo que rompió sus cadenas de suministro, mientras a Guatemala se le presentó la oportunidad de dar a conocer sus "industrias que son competitivas a nivel mundial"."Ya me he reunido con algunas empresas rusas que quieren invertir en Guatemala, ya sea comercialmente o a nivel de fabricación, y abordar las oportunidades que tiene Guatemala para los planes de expansión", reveló Malouf.Subrayó que Rusia "representa una oportunidad interesante" en términos de inversión para aprovechar las ventajas del llamado "nearshoring", es decir, la deslocalización cercana.También destacó el hecho de que su país goza de una posición geográfica interesante y bastante ventajosa, así como una macroeconomía estable.Guatemala "es un país pequeño cerca de los dos océanos más grandes del mundo –el Pacífico y el Atlántico– tenemos puertos en ambos océanos, tenemos una conectividad importante y estamos equidistantes de Europa y muy cerca de Estados Unidos", contó el ministro.Además, abordó el tema de la cooperación turística de Rusia y Guatemala, en particular, la atracción de los turistas rusos."Guatemala tiene una ciudad moderna, Guatemala tiene una ciudad colonial al estilo de la época de los españoles en la colonia, tiene ciudades mayas con cultura de hace más de 3.000 años y además, tiene (...) ríos, volcanes, playas", expresó Malouf.En este contexto, afirmó que a su país le gustaría aprovechar algún vuelo de la aerolínea rusa Aeroflot que vaya al Caribe para atraer a más turistas rusos.El ministro guatemalteco indicó que el SPIEF presenta una excelente oportunidad para mantener consultas no solo con las empresas rusas, sino también acercarse a las compañías extranjeras.La 24 edición del SPIEF se desarrolla en formato presencial del 2 al 5 de junio en el recinto ferial Expoforum, ubicado al sur de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

