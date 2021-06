https://mundo.sputniknews.com/20210603/mexico-agradece-apoyo-de-la-onu-en-combate-a-la-corrupcion-1112878335.html

México agradece apoyo de la ONU en combate a la corrupción

México agradece apoyo de la ONU en combate a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México agradece el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, en inglés) en el...

Ebrard agradeció a la noruega Grete Faremo, directora ejecutiva de la Unops "por todo el respaldo que le has dado a México en esta lucha por combatir la corrupción" y conseguir que puedan usarla "de la mejor manera posible en los recursos públicos".El canciller dijo que esa instancia del máximo organismo ha sido una aliada desde el principio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, para quien el objetivo principal de su administración es "acabar con la corrupción de la vida pública"."En 2019 nos visitó [Faremo] para llegar a un acuerdo con el Gobierno de México, y la UNOPS está participando en muy diversas actividades estratégicas, sobre todo en materia de salud pública, que es quizá de las más altas o la principal prioridad para el Gobierno", recordó Ebrard.El jefe de la diplomacia mexicana hizo esa afirmación en un mensaje audiovisual durante el evento oficial paralelo de la Asamblea General de la ONU, titulado "Avanzando en la prevención de la corrupción mediante alianzas y sinergias en la contratación pública", organizado por la Unops.Corrupción en mercado de medicinasMéxico invitó a la Unops a participar en la regulación del mercado de medicamentos, para construir un sistema de salud pública que garantice el acceso universal de calidad a todos los medicamentos.El canciller explicó que el objetivo de esa colaboración es obligarse "primero, a seguir normas internacionales muy exigentes, pero también para desarmar al oligopolio" que tiene México, "que controla todo el proceso de medicamentos de acuerdo a las normas" del país.Puso como ejemplo todos los medicamentos oncológicos que en México controlaba una sola empresa "que participaba cada año en las licitaciones y nadie le decía nada porque en estricto sensu no hay violación a la ley, pero es un monopolio".Ebrard detalló que diez empresas distribuidoras controlaban más del 70% de todas las adquisiciones de medicamentos de México."Estamos hablando del país con la economía número 15 del mundo, entonces se pueden imaginar ustedes de la cantidad de recursos que estamos hablando", ilustró.El 31 de julio del año pasado, el Gobierno firmó un acuerdo con la Unops mediante el cual, el organismo internacional se encargará de las compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2021-2024, por 6.800 millones de dólares."(La Unops ha sido) nuestra aliada estratégica para desarmar a este oligopolio y crear otras condiciones totalmente distintas, que hagan factible que efectivamente haya licitaciones internacionales, que puedan acceder muy diversas empresas de diversos países del mundo", dijo Ebrard.Había muchos "candados" para darle permiso a algún medicamento de entrar a México, porque "pueden ser procesos muy largos y a veces son muy confusos", reconoció.Ebrard dijo que México y Argentina son dos de las principales economías del mundo que tienen sistemas jurídicos y de vigilancia muy sofisticados, leyes de licitación y cuadros técnicos, que participan en muchas instituciones de nivel mundial y tiene acuerdos con la Unops contra la corrupción.En el país norteamericano persiste la corrupción a pesar de que desde el 2000 ha tenido alternancia en el poder " y a pesar de que se elaboraron muy diversas instituciones, o se crearon instituciones, para garantizar la transparencia", dijo el canciller.La aplicación del nuevo modelo de licitación de adquisición de medicamentos ha tenido el inconveniente de crear desabastecimiento, como los medicamentos oncológicos, en particular contra niños enfermos de cáncer, que el Gobierno ha reconocido.

