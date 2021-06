https://mundo.sputniknews.com/20210603/mal-ejemplo-futbolistas-musicos-e-influencers-chilenos-no-respetan-medidas-sanitarias-1112887149.html

Mal ejemplo: futbolistas, músicos e 'influencers' chilenos no respetan medidas sanitarias

SANTIAGO (Sputnik) — El volante chileno del Inter de Milán, Arturo Vidal, retornó a su país la semana pasada para disputar el encuentro que sostendrán... 03.06.2021, Sputnik Mundo

A pesar de las fronteras en Chile están cerradas y que en los últimos días se han registrado algunas de las peores cifras en torno a la pandemia, los futbolistas tienen licencia para entrar y salir del país. Pero el protocolo les exige que, al aterrizar, deben encerrarse en un hotel y salir solo para entrenar.Es la llamada "burbuja sanitaria" de los futbolistas.A comienzos de esta semana, Vidal comunicó que estaba contagiado de COVID-19 e inmediatamente sonaron las alarmas. ¿Cómo se contagió, si al llegar a Chile marcó negativo al examen PCR en el aeropuerto y en territorio nacional sólo se ha dedicado a entrenar? Bueno, eso no fue lo que pasó.Vidal recibió amigos en el hotel, almorzó en un restaurante en Vitacura, el sector acomodado de la capital donde se fotografió con los garzones del lugar sin usar mascarilla, acudió al Club Hípico y fue a visitar al Rodelindo Román, el pequeño equipo de fútbol de su propiedad.El deportista presentó fiebre, amigdalitis, tuvo que ser hospitalizado y la subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó en conferencia de prensa que incluso arriesga un sumario sanitario. Evidentemente, se perderá el partido con Argentina y también el siguiente, con Bolivia.El futbolista es el chileno más seguido en redes sociales, con 14,8 millones de fans en Instagram. Cada foto y video suyo tiene miles de "Me Gusta" y esto es lo que más preocupa a las autoridades. ¿Qué ejemplo están dando los influencers?Fiestas clandestinasLas fiestas clandestinas han sido uno de los mayores dolores de cabeza de la Policía chilena durante la crisis sanitaria. Desde el inicio de la pandemia, Carabineros (Policía militarizada) ha detenido a 4.924 personas en 278 encuentros ilegales. Entre ellos, varios famosos.En el entorno de la música, fue aprehendida la destacada cantante Camila Gallardo (2,1 millones de seguidores en Instagram) realizando una celebración en un hotel. Posteriormente, se descubrió que la artista venia recién llegando de Estados Unidos y tampoco respetó la cuarentena. Casi 7.000 dólares le costó la multa.Una situación similar vivió el reguetonero Kidd Tetoon, el rapero Camilo Castaldi y trapero Pablo Chill-e. Este último incluso organizó un evento denominado Plandemia con más de 100 asistentes. Entre todos, suman más de 1,7 millones de seguidores.Dante Poli, rostro de televisión asociado al periodismo deportivo, organizó una fiesta en su casa a la que llegaron 22 personas. Entre ellas, el conductor de noticias del canal Chilevisión, Karim Butte. Poli fue detenido por la policía y el canal decidió despedir a Butte, asegurando que su línea editorial busca "estimular las conductas preventivas frente a los contagios".Llamados peligrosos"Soy una persona saludable. No me voy a vacunar porque en realidad, casi nunca me vacuno con nada. Siento que puedo defenderme yo misma y mis defensas son súper fuertes", dijo la semana pasada la influencer chilena Catalina Vallejos en su cuenta de Instagram.La perorata de la expanelista de programas juveniles de TV causó repercusión inmediata en las autoridades sanitarias, gubernamentales y expertos debido a que la mujer cuenta con 1,1 millones de seguidores en la red social, la mayoría jóvenes.La polémica escaló hasta la conferencia de prensa diaria que realiza el Ministerio de Salud en la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda, donde el ministro Enrique Paris señaló esta semana que "desgraciadamente, los influencers que llaman a no vacunarse producen daño".El Gobierno de Chile ha tenido importantes problemas para incentivar a los más jóvenes a vacunarse. Hay más de 2,5 millones de personas que no han podido (o no han querido) inocularse, principalmente personas bajo los 40 años.Una particular teoría levantó en redes sociales el médico chileno Rodolfo Neira. El internista, también rostro de televisión, publicó un video criticando las vacunas contra el COVID-19 por poseer "metales pesados". Acto seguido, mostró a una mujer que dice haber sido inoculada con el producto chino Sinovac y le puso un celular en el brazo.El teléfono se quedó adherido al bíceps de la mujer y Neira explicó que esto era producido por el magnetismo de los componentes inoculados. El video antivacuna se hizo —irónicamente— viral y los expertos debieron salir a explicar que todo era falso y que no hay nada magnético en las vacunas.Neira cerró sus redes sociales tras las críticas y desde entonces, no ha sido invitado nuevamente a un programa de televisión.

