La nave de carga Dragon se prepara a despegar hacia la EEI con 2 nuevos paneles solares

WASHINGTON (Sputnik) — La empresa estadounidense SpaceX planea lanzar una nave de carga Dragon en una misión de reabastecimiento comercial que trasladará entre... 03.06.2021, Sputnik Mundo

El cohete Falcon 9, que propulsará la nave a la EEI, despegará a las 13:29 EDT (17:29 GMT) desde la rampa de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida, anunció la compañía.La oportunidad siguiente se presentaría a las 13:03 EDT (17:03 GMT) del viernes 4 de junio.Unos 12 minutos después del despegue, la nave Dragon se separará de la segunda etapa del lanzador y se acoplará de forma autónoma a la estación espacial el sábado 5 de junio.La primera etapa del Falcon 9, que es un cohete reutilizable, descenderá sobre la barcaza autónoma conocida como OCISLY, por el acrónimo en inglés de Of Course I Still Love You ('Por supuesto que todavía te amo'), en el océano Atlántico.Según la agencia espacial estadounidense, NASA, la nave Dragon transportará a la EEI unas 3,3 toneladas en esta vigésima segunda misión de reabastecimiento comercial: provisiones, equipos para experimentos científicos y los primeros dos nuevos paneles solares desenrollables (ROSA, por sus siglas en inglés) de un total de seis que recibirá el laboratorio orbital.Los tripulantes de la EEI instalarán estos paneles durante las caminatas espaciales que están programadas para el 16 y el 20 de junio.

