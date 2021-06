https://mundo.sputniknews.com/20210603/la-hermana-de-kim-jong-un-podria-convertirse-en-primera-secretaria-en-caso-de-emergencia-1112837854.html

La hermana de Kim Jong-un podría convertirse en primera secretaria en caso de emergencia

La hermana de Kim Jong-un podría convertirse en primera secretaria en caso de emergencia

Según la agencia de noticias Yonhap, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, estableció un puesto de primer secretario durante una reunión de la Asamblea... 03.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-03T15:51+0000

2021-06-03T15:51+0000

2021-06-03T15:51+0000

internacional

asia

kim yo-jong

kim jong-un

corea del norte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1112837533_0:95:2048:1248_1920x0_80_0_0_287038077fc74f9f01349b5c5796f720.jpg

"En caso de emergencia, incluyendo las relacionadas con la salud del líder Kim, es probable que Kim Yo-jong asuma este puesto adjunto y actúe temporalmente como sucesora hasta que el poder sea entregado al hijo de Kim Jong-un", citó Yonhap las palabras del exministro de Unificación Lee Jong-seok a los periodistas durante una sesión informativa en línea.Sin embargo, Kim Yo-jong podría no ser considerada para el papel porque no tiene un rango suficientemente alto en el partido, a pesar de cumplir con varias responsabilidades clave, aseguró Lim Eul-chul, profesor de la Escuela de Posgrado de Estudios Norcoreanos de la Universidad de Kyungnam a CBS News. Aunque Kim tiene una influencia "comparable a la segunda persona más poderosa de Corea del Norte", no ocupa un alto rango en el partido, señaló Lim.Entre otros candidatos se menciona un miembro de alto rango del buró político, Jo Yong-won, considerado un asistente cercano a Kim Jong-un. Sin embargo, Lee Jong-seok insinuó que la consideración para el papel se centraría en permanecer dentro de la familia Kim.Se considera que Jo ocupa el puesto número tres del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), después del líder Kim Jong-un y de Choe Ryong-hae, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema. Otra persona que ha sido citada para el cargo es Kim Tok-hun, que actualmente ejerce de primer ministro de la nación.No obstante, "es improbable que quien ocupe el nuevo cargo tome el poder de Kim Jong-un si este muere o queda incapacitado", escribe CBS News.La persona elegida para el cargo podría presidir las reuniones clave del partido en nombre de Kim Jong-un o ejercer algunas de sus funciones oficiales para aliviar la carga de trabajo del líder. Anteriormente, solo cinco miembros permanentes del máximo órgano ejecutivo del partido, incluido Kim, tenían derecho a presidir las reuniones del partido."Parece ser la tendencia más amplia de Corea del Norte de delegar y redistribuir algunas de las funciones de Kim Jong-un a otros, no necesariamente sus poderes, y racionalizar la estructura de liderazgo del partido", opinó Rachel Minyoung Lee, colaboradora de 38 North, sitio web de vigilancia por satélite de Corea del Norte con sede en EEUU y operado por el centro de estudios Stimson. Es probable que el cambio afecte al perfil público de Kim y a la forma en que se proporciona orientación sobre el liderazgo al público.Puede ser que Kim se sienta cómodo repartiendo más funciones a otros porque está seguro de su "control del poder", sostuvo Cheong Seong-chang, director del centro de estudios norcoreanos del Instituto Sejong a CBS News. El cargo se creó cuando el partido revisó sus normas del Partido del Trabajo de Corea para incluir un párrafo según el cual el Comité Central del partido debía elegir un primer secretario al mismo tiempo que Kim Jong-un era elegido secretario general del partido.Corea del Norte también eliminó la palabra songun, o política de prioridad militar, en el preámbulo de las normas revisadas del partido, que era la principal política que seguía Kim Jong-il, el difunto padre del actual líder.También se ha eliminado la frase que afirmaba que los miembros del partido "deben luchar activamente para acelerar la unificación de la patria" en la elaboración de los deberes de los miembros.Algunos expertos citados por Yonhap consideran que el cambio sugiere que Corea del Norte ha renunciado a su larga presión por la unificación de las dos Coreas y que ahora persigue la coexistencia de dos Estados diferentes en la península de Corea.Según informes de Seúl, el líder norcoreano fue visto por última vez en público el 6 de mayo, cuando celebró una sesión de fotos con familiares de militares tras una actuación artística. La poca frecuencia con la que se deja ver podría estar relacionada con una preocupación respecto a la pandemia de coronavirus.

https://mundo.sputniknews.com/20210330/la-hermana-de-kim-jong-un-tilda-al-presidente-surcoreano-de-loro-de-los-estadounidenses-1110589765.html

https://mundo.sputniknews.com/20210407/kim-jong-un-pide-a-su-pueblo-esforzarse-para-superar-el-peor-momento-en-la-vida-del-pais-1110883044.html

https://mundo.sputniknews.com/20210219/adios-capitalismo-kim-jong-un-da-inicio-a-una-nueva-era-en-corea-del-norte-1107998677.html

asia

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asia, kim yo-jong, kim jong-un, corea del norte