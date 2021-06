https://mundo.sputniknews.com/20210603/la-gente-ve-va-por-mexico-como-la-mafia-del-poder-como-un-grupo-desacreditado-1112819437.html

"La gente ve a Va por México como la mafia del poder, como un grupo desacreditado"

"La gente ve a Va por México como la mafia del poder, como un grupo desacreditado"

México celebra el próximo 6 de junio las elecciones en cuales se definirá quién estará a cargo de casi 21.000 puestos a nivel federal y local, cosa nunca antes...

Sputnik les presenta las fuerzas principales que lucharán por el poder este domingo.Morena y Juntos Hacemos HistoriaEl partido gobernante, según las encuenstas, sigue siendo el líder fuerte de estos comicios a pesar de que tiene menos de 10 años de su existencia."Todos los partidos políticos que han surgido con motivo de la crisis de los partidos históricos, tienen dos características: una es que emergen como un movimiento popular que tiene un liderazgo que es creíble, que es seguido por sus militantes, por sus miembros y, que enfrentan en la siguiente elección intermedia una de las pruebas claves para determinar que el partido va a continuar o no como una fuerza política constitucional. El caso de México no es la excepción, Morena cumple los dos requisitos: tiene un liderazgo fuerte, creíble para esa base militante, con un discurso que refrenda constantemente la aceptación y la admiración", comentó a Sputnik el politólogo y exconsejero electoral, director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política (CEPLAN) Juan Carlos Villarreal Martínez.Sin embargo, el partido entró en la etapa preelectoral con ciertos problemas internos. A nivel estructural Morena se vio envuelto en el conflicto entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado por la dirigencia nacional que surgió en octubre de 2020. Además, algunos personajes del partido protagonizaron una serie de escándalos que podrían afectar a la imagen de Morena. Entre los últimos se encuentra Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual en al menos dos ocasiones, cuya candidatura para gobernador del estado de Guerrero anuló el Instituto Nacional Electoral. No obstante, aunque López Obrador ha subrayado en estas circunstancias que Morena no representa al Gobierno de la Cuarta Transformación, el mismo presidente representa ante los ojos de la población la esencia del partido."Morena tanto en 2018 como en 2021 es un conjunto de grupos con muy diferentes tendencias ideológicas, con muy diferentes intereses, pero los une un líder carismático. Puede pelearse, puede haber pugna por repartos de poder, puede ser muy difícil gobernar a Morena, pero mientras López Obrador siga siendo percibido como el hombre fuerte de esta gran coalición, Morena va a seguir siendo estable", compartió con Sputnik el politólogo y académico del diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM Fernando Dworak Camargo.En este contexto la alianza Juntos Haremos Historia formada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propone un discurso con todos los elementos retóricos de López Obrador que son un cambio verdadero, el combate a la corrupción, es decir, "un destino que englobe a todos, que es la Cuarta Transformación en sí mismo".Va por MéxicoLa alianza opositora que nació desde el Pacto por México formado en el sexenio de Peña Nieto está compuesta por el Partido Revolucionario Institucional (centro), el Partido de la Revolución Democrática (derecha eclesiástica) y el Partido Acción Nacional (planeada como de izquierda). Una coalición que nunca ha conseguido formar una ideología común, pero logró unirse con el fin de retomar el peso político que han tenido durante más de 70 años.Como comunicó a Sputnik el consultor de comunicación política, politólogo y especialista en Gestión de Gobierno, Patricio Morelos, mientras "el presidente López Obrador habla a un grupo de la sociedad muy selecto, un grupo de gente que con los gobiernos anteriores se sentía abandonado, y, a su vez, los que hoy se sienten abandonados por el mandatario se sentían representados por los gobiernos anteriores" y estos últimos ahora a toda costa buscan regresar al viejo orden del periodo neoliberal."Va por México está apostando al descontento, todavía no queda muy claro si el votante de Morena descontento de 2018 va necesariamente a votar por el PAN o PRD, o quizá termine votando por Movimiento Ciudadano que va solo", agregó Dworak. Nuevas fuerzasLos partidos que van por su cuenta son Movimiento Ciudadano (centro derecha) y tres nuevos: Partido Encuentro Solidario (derecha confesional evangélica), Redes Sociales Progresistas (centro) y Fuerza por México (centro izquierda).El MC ha fortalecido en diferentes estados como lo es Jalisco, como Nuevo León con el candidato Samuel García y como lo es también Campeche con Eliseo Fernández, aunque todos se vieron involucrados en escándalos preelectorales."Movimiento Ciudadano puede llegar a romper esta efervescencia que ha generado Va por Mexico, porque en algunos estados no voltean a ver a la alianza, voltean a ver una tercera fuerza que sería el MC", comentó Patricio Morelos.A su vez, respecto a nuevos partidos el politólogo Dworak comentó que lo más probable es que "traten de venderse al mejor postor y en ese momento Morena lo será"."Hoy no hay una necesidad de buscar nuevas opciones políticas, uno no está buscando un partido pequeño para representación de ciertas causas, entonces va a ser muy difícil para ellos poder conseguir el porcentaje de votos para entrar en la Cámara. Pero la gente no está buscando nuevas alternativas, ¿qué están buscando? Que se quede el presidente López Obrador o que no se quede el presidente López Obrador en los próximos años", concluyó Patricio Morelos.

