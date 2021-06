https://mundo.sputniknews.com/20210603/jueza-uruguaya-suspende-extradicion-de-exasesor-de-presidente-argentino-macri-1112889981.html

Jueza uruguaya suspende extradición de exasesor de presidente argentino Macri

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Justicia uruguaya suspendió el proceso de extradición de Fabián "Pepín" Rodríguez, exasesor del presidente argentino Mauricio Macri... 03.06.2021, Sputnik Mundo

Hasta que haya una resolución respecto al pedido de ser acogido como refugiado en Uruguay, el diputado del Parlasur (Parlamento del Mercosur) deberá constituir domicilio y no podrá salir del país.El Mercosur (Mercado Común del Sur) está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela (actualmente suspendido).Rodríguez se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre pasado.El ex asesor de Macri dijo en una carta que publicaron medios argentinos que no vuelve a su país porque tiene "temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente" de su "libertad, con peligro" para su "seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañandas como pretexto" para encarcelarlo.Rodríguez es investigado de ser parte de una presunta asociación ilícita dedicada al hostigamiento de los dueños del Grupo Indalo, conglomerado argentino que agrupa empresas de producción y servicios de diferentes rubros, para desapoderarlos de sus activos.

