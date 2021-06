https://mundo.sputniknews.com/20210603/empresarios-europeos-abogan-por-normalizar-las-relaciones-entre-rusia-la-ue-y-eeuu-1112825162.html

Empresarios europeos abogan por normalizar las relaciones entre Rusia, la UE y EEUU

VIENA (Sputnik) — Los empresarios europeos están interesados en la plena normalización de las relaciones entre Europa, EEUU y Rusia, aunque dudan que eso se... 03.06.2021, Sputnik Mundo

"Creo que no sucederá aquello que quisieran los empresarios: la normalización plena de las relaciones entre EEUU, Europa y Rusia. Pero el diálogo se sostiene y eso es bueno. La celebración de la cumbre Rusia-EEUU, la primera en mucho tiempo, es de por sí un hecho positivo", señaló Bruck al comentar las esperanzas vinculadas con la cumbre ruso-estadounidense que se planea para el 16 de junio.Al referirse a la decisión de Washington de renunciar a aplicar sanciones al proyecto Nord Stream 2, Bruck lo calificó como un paso pragmático y señaló que, a su juicio, se tomó en consideración la posición de Alemania.EEUU declaró el 20 de mayo que desiste de imponer sanciones contra la compañía Nord Stream 2 AG, operadora del proyecto, por considerarlas contraproducentes, puesto que no son capaces de detener la construcción, casi concluida. Pero sancionó al mismo tiempo a varias organizaciones y 13 buques de Rusia vinculados con este proyecto.El Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania.Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, EEUU, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.Moscú instó en numerosas ocasiones a dejar de politizar este proyecto comercial, que surtirá provecho tanto a Rusia como a la Unión Europea. Alemania aboga por cumplirlo y se pronuncia en contra de las sanciones unilaterales extraterritoriales que impone EEUU.La Asociación de Empresas Europeas en Rusia se manifiesta a favor de levantar las sanciones, declaró Paul Bruck y dijo que dañan el clima empresarial y son un factor psicológico negativo que afecta toda la vida política y económica.Bruck reiteró que percibe como una señal positiva la reunión entre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden.También dijo que, según sus datos, una numerosa delegación de empresarios estadounidenses está participando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-21), y agregó que eso no puede menos que alegrar.

