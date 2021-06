https://mundo.sputniknews.com/20210603/el-vestido-de-boda-de-lady-di-vuelve-a-su-antigua-residencia-25-anos-despues-1112883313.html

El vestido de boda de Lady Di vuelve a su antigua residencia 25 años después

El vestido de boda de Lady Di vuelve a su antigua residencia 25 años después

El icónico vestido con el cual la princesa Diana se casó con el príncipe Carlos hace poco menos de cuatro décadas se exhibirá en el palacio de Kensington por... 03.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-03T18:47+0000

2021-06-03T18:47+0000

2021-06-03T18:47+0000

estilo de vida

familia real británica

gente

realeza

lady di

vestido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1112883068_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_dd5f0f039807e9f5e28818790a7e1901.jpg

El atuendo, con su enorme cola de siete metros decorada con lentejuelas, ha sido prestado a la exhibición por los príncipes William y Harry, hijos de la fallecida Lady Di.La exposición Royal Style in the Making explora la relación íntima entre la realeza y los diseñadores de moda y sus creaciones. La exhibición se celebra en el Palacio de Kensington, antiguo hogar de la difunta princesa de Gales, y tiene inicio a un mes de lo que sería su 60 cumpleaños.Además del vestido de novia de su madre, los duques de Cambridge y Sussex también prestaron al evento otros vestidos de Lady Di. Los visitantes de la exposición podrán ver también un vestido de prueba que se hizo para la reina Isabel —la reina madre— para la coronación de su esposo, el rey Jorge VI en 1937.Royal Style in the Making se llevará a cabo hasta el 2 de enero de 2022. La entrada a la exposición cuesta 23 libras esterlinas, es decir, unos 32 dólares.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, gente, realeza, lady di, vestido