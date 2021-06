El Tribunal Supremo de España rechaza los toques de queda genéricos

https://mundo.sputniknews.com/20210603/el-tribunal-supremo-de-espana-rechaza-los-toques-de-queda-genericos-1112840801.html

"No se ha justificado que la adopción de unas medidas tan intensas y severas resulten indispensables", señala el alto tribunal en un auto emitido este 3 de junio.Tras la caída del estado de alarma en España, el Gobierno de las Islas Baleares decidió imponer un toque de queda nocturno en la región para limitar los contagios de coronavirus. En adición, se estableció un aforo máximo de seis personas para reuniones sociales y familiares.Estas medidas fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pero la Fiscalía las recurrió ante el Tribunal Supremo, que ahora las anula al encontrarlas excesivas.En su decisión, el alto tribunal establece que para imponer unas restricciones tan severas hay que demostrar que "son indispensables para salvaguardar la salud pública", por lo que no basta con alegar "meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución".A nivel práctico, la decisión no supone un gran cambio, ya que la administración balear anunció recientemente que el confinamiento nocturno acabará este 6 de junio.Sin embargo, el fallo influirá en la lucha contra la pandemia en España, ya que sienta jurisprudencia, estableciendo que para decretar un toque de queda al margen del estado de alarma se necesita "una justificación sustantiva de las medidas sanitarias".Esta justificación —añade el fallo— debe estar "a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de derechos fundamentales de que se trate", por lo que solo se podrán decretar toques de queda en situaciones de riesgo evidente y no de forma genérica o preventiva.

