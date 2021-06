https://mundo.sputniknews.com/20210603/chile-explora-la-posibilidad-de-importar-el-petroleo-ruso-1112880410.html

Chile explora la posibilidad de importar el petróleo ruso

Chile explora la posibilidad de importar el petróleo ruso

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El Gobierno chileno explora la posibilidad de poner en marcha importaciones de petróleo desde Rusia, comunicó en un comentario a... 03.06.2021, Sputnik Mundo

"Un aspecto que hemos trabajado muy de cerca con los actores nacionales, con la Empresa Nacional del Petróleo [Enap] y la embajada rusa y también el copresidente de la Comisión de la Cooperación Económica Chile-Rusia, Serguéi Dankvert, es explorar exportaciones de petróleo de Rusia a Chile", dijo Yáñez en el ámbito del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).El diplomático chileno recordó que Chile importa prácticamente el 100% de petróleo que consume.Yáñez lamentó que las exportaciones rusas a Chile enfrentan un arancel de un 6%, "distinto al que tienen otros socios comerciales que no pagan arancel en Chile por tener un tratado de libre comercio"."Sin embargo, estamos explorando la manera de poder hacer competitivas las exportaciones rusas a Chile y buscar ampliar y equilibrar la balanza comercial", subrayó.Sputnik V en ChileLas autoridades chilenas mantienen negociaciones avanzadas con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) sobre la posibilidad de llevar la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V a su país, afirmó Yáñez.El diplomático chileno agregó que en el marco de su visita tiene programadas reuniones con el RDIF en Moscú, con el que Chile mantiene "conversaciones bastante avanzadas".Chile, según Yáñez, tiene uno de los programas de inmunización más avanzados en el mundo, pues con las vacunas de Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca y CanSino el país inmunizó por completo ya a más del 52% de la población objetivo, mientras que el 69% recibió al menos una dosis."Esperamos para julio tener vacunas para 15 millones de personas. Chile tiene una población de 19 millones de personas, por lo tanto eso ya equivaldría al 80% de la población total", apuntó.Yáñez destacó que el Gobierno de Chile fue capaz de "tomar decisiones muy rápidas, muy complejas" que hicieron posible avanzar la administración de las vacunas y "dar esta tranquilidad a los chilenos".Ingreso del Reino Unido en el tratado transpacíficoChile respalda el proceso para que el Reino Unido pueda incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), afirmó Yáñez."Hemos apoyado al Reino Unido en esta decisión", señaló.El 2 de junio el ministro de Economía de Japón, Yasutoshi Nishimura, anunció que los once países que integran el TPP-11 comenzaron las conversaciones sobre la adhesión del Reino Unido al acuerdo.El diplomático subrayó que "el TPP-11 se consiguió como un acuerdo abierto a nuevos miembros, y no necesariamente ubicados en la Cuenca del Pacífico", y el inicio de los debates sobre el ingreso del Reino Unido es "un ejemplo de ello" y en Chile, destacó, han sido "muy entusiastas impulsores de la idea que se incorpore el Reino Unido y también que se incorporen otros países".El país monárquico solicitó su ingreso en la Asociación Transpacífico en febrero pasado al quedar fuera de la Unión Europea.Firmado en marzo de 2018 el pacto económico aglutina a Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunéi, Chile, Malasia y Perú. Si bien los últimos cuatro países aún no han ratificado ese tratado.Tensiones entre Rusia y OccidenteAdemás, Chile está a favor del diálogo en medio de las tensiones en las relaciones de Rusia con Europa y Estados Unidos para lograr "avenidas de entendimiento", declaró Yáñez."Hemos visto ahora también el crecimiento de cierta tensión entre Rusia y Europa y Estados Unidos, y nosotros esperamos que en el marco del diálogo y del reforzamiento también de las instancias multilaterales se puedan lograr avenidas de entendimiento, porque igualmente somos países interdependientes entre sí", dijo Yáñez, respondiendo a una pregunta sobre la próxima cumbre entre los líderes de Rusia y EEUU.El diplomático enfatizó que "Europa y Rusia tienen una relación económica también muy intensa en todo el ámbito —la energía, en el ámbito también de otros tipos de productos como los automóviles— y por lo tanto creemos que la búsqueda de espacios de diálogo es central y en este sentido el reforzamiento del diálogo en el marco bilateral y multilateral para Chile es fundamental"."Sin embargo, Chile no se puede restar por estas circunstancias de la participación en ningún bloque, foro, y es lo que estamos haciendo aquí hoy también", indicó.Yáñez destacó que "Chile, como un país pequeño y altamente dependiente de su comercio internacional, mantiene relaciones muy equilibradas y pragmáticas en su diplomacia, y con bastante independencia también".La 24 edición del SPIEF se desarrolla del 2 al 5 de junio en el recinto ferial Expoforum, al sur de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

