¿A quién darán su voto las feministas mexcianas este 6 de junio?

México es uno de los países que encabezan la estadística de la violencia contra las mujeres, un país que pierde más de 10 mujeres al día por causa de...

Es un país donde al año aproximadamente 4.500 de niños quedan en orfandad como segundas víctimas de feminicidios y aún más lo son por los homidicios contra mujeres que no fueron calificados como feminicidios. Un país donde la mujer indígena es uno de los sectores más oprimidos de la población. México es un país que requiere la voz y el voto feminista y se le hace muy difícil encontrar a quién apoyar.Las ideas e ideales del feminismo por su naturaleza son bastante contradictorias con la derecha tradicional eclesiástica y antiabortista. Ante todo, con el programa del Partido Acción Nacional, famoso por sus movilizaciones provida. Un claro ejemplo de esto, la campaña preelectoral del candidato panista Jaime Cedillo a diputado local por el distrito 11 en Guadalajara, Jalisco, quien decidió repartir figuras de fetos hechas con yeso para pedir votos y expresar que está en contra de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y, si así lo quieren, aborten. "Tu voto este 6 de junio puede salvar vidas", reza el empaque."Lo natural es que el voto feminista fuera a la izquierda ¿por qué? porque es una ideología más progresista, es una ideología que naturalmente está más a favor del aborto, mas a favor de los derechos de la comunidad LGBT, es mucho más abierta a temas que siguen siendo tabú en la comunidad. El movimiento feminista ha sido muy crítico de los gobiernos del PAN, PRI o PRD", comentó a Sputnik el consultor de comunicación política, Politólogo y especialista en Gestión de Gobierno Patricio Morelos.A su vez, una de las voceras más notables del movimiento en México, Estefanía Veloz, la exmilitante de Morena quien se salió del partido después de que el Movimiento de Regeneración no sacara al candidato Félix Macedonia de la carrera electoral tras las acusaciones de violación, reitera que el feminismo en México no es tan homogéneo como podría parecer."El feminismo de las izquierdas o esta suerte de pseudofeminismo de derecha, si es que existe, es complicado entender de que lado se encuentra porque, por un lado, dentro del movimiento feminista hay mucho anarquismo que se abstiene de participar en los procesos electorales, casi siempre lo han hecho, y de otro lado existe este feminismo institucional que sabe que necesitamos tener más compañeras feministas, progresistas o aliados a la causa en la representación popular, para que podamos pasar iniciativas legislativas como el aborto, como más apoyos para las mujeres que sufren violencia o, simplemente una política con perspectiva de género transversal que después desemboque en política pública", describió el panorama.Como ejemplo de lo dividido que está el voto feminista, Estefanía puso el ejemplo de Denisse Dresser, derechista y crítica tanto a López Obrador, como a todo su Gobierno y el proyecto de la Cuarta Transformación del país."Dentro del sector visible del feminismo existe el que se ha aprovechado de las declaraciones desafortunadas del presidente y para incluso sacar esas filias y fobias personales que tiene respecto al partido del presidente, al proyecto político del presidente, haciendo uso de su nombre o del papel que ocupa dentro del movimiento feminista también, y ese sector creo que lo tenemos muy identificado, un caso es Denisse Dresser. Es una mujer feminista, sin embargo, más allá de ser liberal, ha sido una persona que se ha manifestado en contra de todo lo que ha propuesto la Cuarta transformación, de todo lo que es la 4T", comentó.La propia Estefanía atribuye en cierta parte los comentarios del presidente que provocaron indignación entre las feministas a su edad y falta de asesores."Siendo un hombre mayor, que yo lo veo con los papas de mis amigas, con mis tíos, incluso con quien dentro de mi misma familia parece que suena complicado el mensaje feminista, siendo un hombre de 67 años en el que, no te lo tomes personal y no sientas que es algo que te cuestiona a ti, y eso es difícil", comentó.Así, por ejemplo, el mandatario indicó que el 90% de las llamadas que se han hecho por violencia contra mujeres en México son falsas. Aunque luego agregó que esto no significaba que no existiera maltrato físico o psicológico contra ellas. Otro caso tuvo lugar con la reciente candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y representando a Morena, así como con las denuncias por violación y abuso sexual a mujeres en contra de este político, en redes sociales mujeres y colectivos feministas comenzaron a criticar tanto al guerrerense como al mandatario por el respaldo que le estaba dando con el hashtag #PresidenteRompaElPacto. La respuesta del presidente se formuló en una corta frase "Ya chole"”, pues aseguró que solo se trataba de una campaña de los conservadores y medios de comunicación."Creo que no se lo han explicado el tema del feminismo, porque el presidente es una persona que entiende de desigualdades y que entiende profundamente el tema de la pobreza, creo que no le han dicho que las personas que más sufren en este país son las mujeres pobres, creo que ha sido un error porque creo que él lo entendería de esa manera, que no supiera que la desigualdad más grande en México es una mujer pobre, indígena, que no tiene acceso a absolutamente nada y además es vapuleada en todos sus derechos", reflexionó la feminista.Ahora, cuando ya salió de Morena y no planea regresar, Estefanía asegura que actualmente en México no hay ningún partido que tenga en su agenda el problema feminista."La verdad es que ninguno nos representa, pero creo que el feminismo es profundamente de izquierda porque habla de desigualdades y lo que busca es erradicar todas las desigualdades y saben que una desigualdad descansa sobre otra y eso para mí es un partido de izquierda", agregó.A pesar de la crítica del partido gobernante, Estefanía Veloz reconoce que el Gobierno actual tiene entre sus miembros a Olga Sánchez Cordero, Nadine Gasmán, Ros a Isela y "otras compañeras que están siempre tratando la agenda feminisita".

