WOLA: vicepresidenta de EEUU debería discutir sobre DDHH con México y Guatemala

WASHINGTON (Sputnik) — La Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con otros organismos, instaron a la vicepresidenta de EEUU, Kamala... 02.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-02T21:38+0000

2021-06-02T21:38+0000

2021-06-02T21:38+0000

kamala harris

méxico

wola

migración

derechos humanos

guatemala

américa latina

eeuu

Se trata del primer viaje internacional de Harris como vicepresidenta de EEUU y la agenda comprende una visita a Guatemala el 7 de junio y otra a México, al día siguiente."En marzo, el presidente (de EEUU) Joe Biden encomendó a Harris la tarea de liderar los esfuerzos del gobierno para abordar, conjuntamente con México y Centroamérica, las causas de la migración regional, entre ellas la pobreza, la inseguridad y la corrupción", recuerda el documento también firmado por el Latin American Working Group, Robert F. Kennedy Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.Los organismos, en tanto, admiten que "el reconocimiento del gobierno estadounidense a la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y combatir la desigualdad y la inseguridad económicas en la región es un cambio positivo después de las desastrosas políticas del gobierno de [Donald] Trump"."México y Guatemala han implementado mayores medidas de control migratorio, en parte como resultado de la presión de Estados Unidos. Sin embargo, dichas medidas no representan una respuesta efectiva e integral a la migración, ni tampoco deberían ser un pretexto para evitar conversaciones sobre la corrupción, la inseguridad, la independencia judicial y los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y funcionarios y funcionarias judiciales", remarcan. Para el WOLA, en Guatemala, el estado de derecho se ha deteriorado rápidamente a partir del cierre en 2019 del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo auspiciado por las Naciones Unidas."Guatemala no podrá abordar la corrupción sistémica ni lograr reformas estructurales esenciales si no cuenta con un poder judicial imparcial e independiente y un sistema eficaz de contrapesos", afirma el escrito, que denuncia una "campaña sistemática" en ese país que busca silenciar a fiscales, jueces, periodistas y actores de la sociedad civil.En México, en tanto, los señalamientos del WOLA apuntan a la crisis de seguridad, el estado de derecho, la independencia judicial, las violaciones de derechos humanos y el papel de las Fuerzas Armadas.Las entidades también atribuyen al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la intención de "eliminar varios organismos autónomos, incluyendo el instituto encargado de garantizar el acceso a la información pública"."En medio de estas preocupantes tendencias de derechos humanos, integrantes del gobierno de Biden han elogiado a los gobiernos de México y Guatemala por sus medidas militarizadas de control migratorio, acciones que provocan más violaciones de derechos humanos", dice el comunicado.Según informó la Cancillería de México en un comunicado, la visita de Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia de COVID-19 y la reactivación económica.

