https://mundo.sputniknews.com/20210602/rihanna-posa-con-lenceria-y-hace-arder-las-redes-con-calientes-instantaneas--1112798105.html

Rihanna posa con lencería y hace arder las redes con calientes instantáneas

Rihanna posa con lencería y hace arder las redes con calientes instantáneas

Rihanna ha causado revuelo en las redes otra vez por compartir una serie de fotografías sensuales en las que posa en ropa interior. 02.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-02T15:42+0000

2021-06-02T15:42+0000

2021-06-02T15:42+0000

estilo de vida

gente

rihanna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1112794762_0:0:1639:921_1920x0_80_0_0_21c1b2fe344a682217514d133ef0000f.jpg

En las tres instantáneas compartidas, tanto en su cuenta de Instagram como en Twitter, la cantante lleva puesta ropa interior amarilla. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. En pocas horas, las fotos ya sumaban más de cinco millones de me gusta y casi 50.000 comentarios en Instagram."Cuando tu propia belleza te deja sin palabras", comentó @uwebaltner."La foto lo dice todo de todos modos", escribió @savagexfenty."Cuando una publicación no necesita subtítulos", agregó @ponyy_boyy.Las prendas que viste Rihanna en las fotos son de la marca de la propia artista, Savage X Fenty.

https://mundo.sputniknews.com/20210513/rihanna-hace-arder-las-redes-con-un-corto-y-sensual-vestido-1112132606.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, rihanna