Presidente Bukele regresa al Parlamento de El Salvador tras un año y medio

"El presidente Nayib Bukele llega acompañado de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, a la Asamblea para la sesión Plenaria Solemne de dos años de gobierno", informó el Ejecutivo salvadoreño en su cuenta de Twitter.Con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, Bukele ingresó junto a su esposa y una escolta militar, para la sesión solemne en el Salón Azul de la Asamblea, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas.Con 79 de los 84 diputados presentes, el Parlamento unicameral estableció el quorum para recibir al jefe de Estado, quien entregará un mensaje a la nación a propósito del segundo aniversario de su gestión. Cambios de su gestiónAdemás, Nayib Bukele, exhortó a la ciudadanía a defender los cambios impulsados durante sus dos años al frente del Ejecutivo.Para cerrar un mensaje a la nación marcado por sus acusaciones a las administraciones anteriores, el mandatario demandó que el pueblo jurara defender las conquistas de este Gobierno, e impedir un regreso al pasado."Juramos luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera, juramos defender nuestras futuras conquistas, no dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás", concluyó Bukele.El jefe de Estado salvadoreño tomó posesión el 1 de junio de 2019, tras derrotar en las urnas a los partidos que gobernaron tras la guerra civil (1980-1992), Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.Bukele afirmó que en El Salvador siempre existieron poderes fácticos que gobernaron desde las sombras, en particular una oligarquía con un aparato económico e ideológico al que sirvieron tanto la derecha como la izquierda.El mandatario resaltó que su gobierno realiza estos cambios sin derramar sangre en una guerra, ni negociar con criminales ni comprar gobernabilidad, como hicieron, dijo, la Alianza y el Frente."Los cambios no son imposibles, pero tampoco son fáciles, mucho menos si son estructurales. Mucho menos cuando los retos son grandes", admitió el presidente, que reconoció que falta mucho para lograr el país al que aspiran los salvadoreños.Esta visita de Bukele a la Asamblea fue su primera desde el 9 de febrero de 2020, cuando ordenó militarizar la sede parlamentaria para exigir la aprobación de un crédito.Con 79 de los 84 diputados presentes, el Parlamento unicameral estableció el quorum para recibir al jefe de Estado y escuchar su mensaje al país, que fue transmitido en cadena nacional.

