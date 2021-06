Pasiones del tango argentino enamoran a los moscovitas | Fotos

https://mundo.sputniknews.com/20210602/pasiones-del-tango-argentino-enamoran-a-los-moscovitas-1112795726.html

El espectáculo de la compañía argentina del coreógrafo y bailarín Germán Cornejo se desarrolla en el marco de la decimoquinta edición del Festival de Teatro Internacional Chéjov del 1 al 5 de junio y otorga a los espectadores una magnífica oportunidad de disfrutar de la música en vivo del famoso compositor argentino Astor Piazzolla en combinación con el arte de los mejores tangueros.El estreno recibió una acogida muy cálida, los moscovitas aplaudieron de pie a los artistas que se mostraron muy felices de mostrar su arte a un público tan agradecido.Subrayó que "la escena rusa tiene mucho conocimiento de danza", al recordar un amplio reconocimiento del ballet ruso."Por eso es un honor poder traer un poco de nuestra danza, nuestra cultura y nuestro país al pueblo ruso y que pueden aceptarlo como aceptaron este nuestro espectáculo (...) hay un gran conocimiento de tango acá, muchos bailarines de tango muy buenos, y es un placer poder compartir lo que hacemos con tanta gente de este lugar que ama nuestra cultura", afirmó el bailarín.Clásico e innovaciónLa actuación cuenta con cinco parejas de bailarines de clase mundial, cada uno de los cuales decora la obra con su propio estilo original; mientras que la orquesta profesional y trajes auténticos recrean la imagen de una noche bonaerense.Aquí no hay proyecciones de vídeo ni efectos especiales, tampoco hay intentos de construir una narrativa coherente, solo un juego con la luz, una música genial y la magia del tango."Es mi cuarto espectáculo, en las anteriores producciones ha tocado temas distintos", cuenta Cornejo quien también es el coreógrafo de la obra.Explica que el primer, Tango Fire, es un espectáculo "mucho más clásico, más conservador" que muestra la evolución de la danza desde su principio; el segundo espectáculo Immortal Tango representa un intento de llevar el tango a otra situación, utilizando el tema de Hollywood, "pero siempre con el lenguaje de tango y la pureza de la danza".Mientras la tercera obra, Break The Tango, es una mezcla del tango con bailes urbanos, break dance y Hip Hop, agrega el coreógrafo."Y en este cuarto espectáculo Tango After Dark quisimos retomar un poco la pureza en sí del género, pero basamos íntimamente en las composiciones de Astor Piazzolla, que ha sido un genio de la música argentina en todo el mundo, su música representa la vanguardia argentina", dijo Cornejo.Precisó que el espectáculo combina el aporte de Piazzolla a la música del tango y la coreografía que representa una mezcla de movimientos clásicos con el tango actual y moderno.Danza de mucha conexiónCornejo afirmó a Sputnik que el tango se diferencia de otros géneros, ya que "es una danza de mucha conexión"."Me encanta la danza en general, disfruto muchísimo de la danza clásica, de la danza contemporánea; pero el tango tiene la particularidad que es una danza de mucha conexión y mucha intimidad, contiene elementos de intimidad sexual, pero también tiene su tema de conexión emocional, sensorial y espiritual, no solo corporal", explica el tanguero.Agregó que al mismo tiempo "el tango es una danza de improvisación, por el también tiene una cosa de juego lúdico, puede generar esta chispa de ¿qué va a seguir ahora? no hay momentos pautados y establecidos".Hablando sobre sus relaciones con la danza, Cornejo, subrayó que el tango representa toda su vida, su familia y amigos, pero "es una forma también de ver la vida"."Creo que para mí es eso: amistad, familia y también una conexión con mi mismo, porque el tango es la única danza que me ha permitido traspasar un poco la simple forma y ser más yo, o sea realmente el tango es la música y la danza que me han permitido comunicar lo que yo quería transmitir y a su vez ser la versión de mi más pura, más honesta", puntualizó el bailarín.

