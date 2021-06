https://mundo.sputniknews.com/20210602/paises-occidentales-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-omiten-reunion-de-rusia-sobre-maidan-1112806121.html

Países occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU omiten reunión de Rusia sobre Maidan

ONU (Sputnik) — Varios países occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) decidieron omitir una reunión de la... 02.06.2021, Sputnik Mundo

"Comenzando nuestra reunión de la fórmula ... debo decir desde el principio que algunos colegas occidentales enriquecieron nuestros métodos de trabajo informales sobre las reuniones de la fórmula al optar por no participar y explicaron su ausencia por el hecho de que algunas de las sesiones informativas están en la lista de sanciones nacionales", agregó Nebenzia.El 1 de junio, Rusia acogió una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las circunstancias de la revolución de Maidan y sus secuelas en la región de Donbas. Entre los informantes invitados a reportar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema se encuentran el ex primer ministro de Ucrania, Nikolái Azárov, y los ex miembros de la Rada, Oleg Tsaryov y Vladímir Oleynik.Nebenzia señaló que Rusia participó en todas las reuniones de la Fórmula Arria, incluidas las que vieron la participación de individuos de Moscú sancionados por sus actividades delictivas en Crimea.Entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014, más de 100 personas murieron en enfrentamientos en la céntrica plaza Maidan Nezalezhnosti de Kiev, según las autoridades ucranianasLos disturbios llevaron a un cambio de Gobierno, lo que obligó al entonces presidente Víktor Yanukovych a huir del país a Rusia.Las autoridades ucranianas han afirmado que Yanukovish fue responsable de las muertes, mientras que este último niega las acusaciones diciendo que el caso tiene motivaciones políticas.

