¡No se espía a la selección de Chile! El dron derribado por si fuera de Argentina

El secreto suele ser un bien preciado en el fútbol profesional. Entrenadores de clubes y selecciones nacionales buscan por todo los medios que, antes de un partido importante, su rival no obtenga pistas acerca de cuál será su formación o estrategia. Conociendo la importancia de la reserva, no resulta tan extraña la reacción que los futbolistas de la selección chilena de fútbol tuvieron al que un misterioso dron sobrevolaba uno de sus entrenamientos.Los futbolistas de La Roja —tal como llaman a la selección chilena— cumplían el 31 de mayo con un nuevo entrenamiento en el complejo deportivo Juan Pinto Durán de Santiago de Chile, de cara al difícil partido que tendrán de visitante contra el equipo nacional argentino. De pronto, comprobaron algo inusual: sus movimientos parecían ser seguidos desde las alturas por un dron.La aparición del dispositivo alertó al cuerpo técnico encabezado por Martín Lasarte, que especuló con la posibilidad de que el dron fuera un "espía" de la selección argentina para conocer sus movimientos. Rápidamente, el personal de seguridad de la Selección montó un operativo para derribar el dron sospechoso utilizando otro más pequeño, propiedad de los chilenos.El operativo tuvo éxito y el furtivo aparato acabó en el suelo. No fue hasta después de derribar el dron que las autoridades del fútbol chileno se enteraron de la verdad: no se trataba de un dron espía enviado desde Buenos Aires sino de un aparato perteneciente a la empresa eléctrica Enel.Según reportó Canal 13 de Chile, el dron de Enel realizaba tareas de inspección del alumbrado público cuando fue derribado por parte de la selección chilena. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile se limitó a afirmar que la rotura del aparato fue "un accidente".El incidente sumó un nuevo condimento a la polémica en torno al encuentro, ya que los chilenos rechazan tener que disputar el encuentro en la ciudad de Santiago del Estero (norte), ubicada a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, los chilenos solo pueden llegar al país por la capital para luego tomar otro vuelo interno hacia Santiago. Para el entrenador Lasarte, eso demandará "un día entero de viaje" antes del encuentro.

