Materia nuclear, nueva área de cooperación entre Rusia y Centroamérica

Señaló que se están llevando a cabo conversaciones con la empresa estatal nuclear rusa Rosatom, donde las partes están avanzando hacia la celebración de un foro que, "tal vez", se dé "en un mes", algo que brindará enormes oportunidades para el desarrollo de la región centroamericana.Salinas precisó que se trata del uso de la energía nuclear en áreas como la salud o la agrícola. En este último contexto, subrayó que hay países que no permiten la importación de los productos agrícolas que "no están irradiados", una práctica que se extiende. En estas circunstancias, es de extrema importancia para Centroamérica –dado que "una de sus líneas de producción es la agrícola"– "ir avanzando a la medida de las exigencias del mundo"."Este trabajo que estamos comenzando con Rosatom considero que nos puede beneficiar tanto a la empresa rusa como también a Centroamérica y República Dominicana. Eso nos va a permitir abrir una puerta nueva, una puerta que también pueda generar oportunidades de trabajo a toda la región", enfatizó.Cooperación anticovidSalinas también resaltó la cooperación que se está dando con Rusia en la lucha anticovid, tratándose tanto de los envíos de la vacuna rusa Sputnik V, como también de los test de pruebas rápidas que fueron donados por Moscú a Centroamérica.En esta línea, la presidenta del PARLACEN expresó su rechazo a los intentos de politizar las vacunas, habiendo voces que llaman a rechazar los fármacos que ofrecen países como Rusia o China."Para nosotros, para los países en vías de desarrollo como Centroamérica y República Dominicana, esto de la vacuna es algo de vida o muerte. Vamos muy, muy atrasados con esto de la vacunación, así que no nos podemos dar el lujo, ni dar espacios a que la política se meta en algo tan delicado como es la vida humana. Nosotros, como parlamentarios, estamos obligados a dar respuesta a la población que nos ha elegido como sus representantes, y no podemos jugar con la vida de las personas por motivos ideológicos", subrayó.Según Salinas, el buen avance del relacionamiento ruso-centroamericano se debe en gran medida al convenio de cooperación firmado entre el Parlacen y el Parlamento ruso en 2018, un documento que dio impulso a contactos en muchos ámbitos, entre ellos en la economía, la lucha contra la ciberdelincuencia, o la educación espacial que está impartiendo la parte rusa en la región.Parlacen en el SPIEFEn esta línea, sostuvo que la participación del PARLACEN en la edición del SPIEF de este año constituye un nuevo paso para estrechar los lazos bilaterales."Esos lazos que permitirán que la población a la que nosotros representamos –50 millones de habitantes que viven en Centroamérica y República Dominicana– tengan una oportunidad, una oportunidad distinta que sólo la puede dar la Federación de Rusia con todos estos temas en los cuales hemos trabajado", manifestó.Finalmente, la presidenta del PARLACEN insistió en que la presente coyuntura internacional exige a que las naciones unan sus esfuerzos.

