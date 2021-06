https://mundo.sputniknews.com/20210602/la-ruta-maritima-del-norte-una-posible-alternativa-al-canal-de-suez-1112789299.html

La Ruta Marítima del Norte ¿una posible alternativa al canal de Suez?

La Ruta Marítima del Norte ¿una posible alternativa al canal de Suez?

MOSCÚ (Sputnik) — El incidente con el portacontenedores Ever Given, que en marzo pasado bloqueó el canal de Suez por seis días, mostró la necesidad de...

Las ventajas que tiene la Ruta Marítima del Norte hace posible considerarla como una alternativa al canal de Suez, afirmó en una entrevista con Sputnik el enviado especial del Ministerio de Exteriores de Rusia para la cooperación en el Ártico, Nikolái Korchunov.En opinión del diplomático, "el incidente con el mayor portacontenedores en el canal de Suez en marzo de este año destacó la importancia de desarrollar las rutas alternativas de transporte globales y diversificar las rutas de suministro, así como puso de manifiesto las deficiencias de los corredores marítimos existentes".Korchunov destacó que "la Ruta Marítima del Norte es un 40% más corta que la ruta de transporte a través del canal de Suez y tiene una serie de ventajas, incluidas las políticas".Últimamente, según el diplomático, se observa "un crecimiento positivo del volumen de carga transportada por la Ruta Marítima del Norte, así como el desarrollo del transporte marítimo, lo que contribuye a desarrollar los territorios septentrionales, el comercio y el turismo, así como a elevar el nivel de vida de la población del Ártico, incluidos los pueblos autóctonos"."Rusia está abierta a la asociación con otros países para el desarrollo de la navegación ártica, incluso en el marco del Consejo Ártico", indicó.Interés de ChinaAl contestar a la pregunta de si China está interesada en la Ruta Marítima del Norte, Korchunov dio una respuesta positiva, al subrayar que "el interés de Pekín es comprensible".El diplomático subrayó que el año pasado la mayor compañía naviera mundial COSCO Shipping, de China, realizó 11 viajes a través de la Ruta Marítima del Norte.En opinión de expertos, el interés de China en la Ruta Marítima del Norte no es casual.La ruta básica a través del canal de Suez y el mar Mediterráneo, indican, está saturada, mientras que la situación en Oriente Medio está lejos de ser estable.Otra ruta alternativa a través de América Central —el canal de Panamá o el hipotético canal de Nicaragua— es útil solo en el comercio asiático-estadounidense.Sólo quedan dos rutas que pueden despertar el interés estratégico y a largo plazo de los chinos: el Paso del Noroeste —bordea Norteamérica por el norte, atravesando el océano Ártico y conectando el estrecho de Davis y el estrecho de Bering—, cuyo uso se complica porque Canadá considera que la ruta pasa por sus aguas territoriales, y, finalmente, la rusa Ruta Marítima del Norte.Para Rusia la participación del país vecino en el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte es atractiva desde el punto de vista de inversiones y de servicios que puede ofrecer a los chinos, por ejemplo, su flota de rompehielos.El 23 de marzo, el supercarguero Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo.Según expertos, la causa principal del incidente fue el tamaño gigante del buque. El portacontenedores mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.La navegación por el canal se reanudó el 29 de marzo tras el reflote del carguero.Los daños por el bloqueo del tráfico en la mayor vía marítima del comercio se estiman en unos 1.000 millones de dólares.

