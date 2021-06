https://mundo.sputniknews.com/20210602/la-reina-isabel-ii-recuerda-el-horrible-momento-que-precedio-a-su-coronacion-1112806419.html

La reina Isabel II recuerda el "horrible" momento que precedió a su coronación

Hoy se cumplen 68 años de la coronación de la reina Isabel II en el Reino Unido. Al recordar el evento histórico, la monarca compartió detalles poco conocidos... 02.06.2021, Sputnik Mundo

Isabel II, quien tenía solamente 27 años cuando se convirtió en reina, fue conducida al lugar de la coronación, la Abadía de Westminster, al lado de su esposo, Felipe de Edimburgo.El traslado de la pareja real se hizo en el Gold State Coach, un carruaje tirado por ocho caballos, recuerda The Express.Sin embargo, el paseo no fue nada agradable, según la propia monarca. En un documental de la BBC para conmemorar los 65 años de su coronación, la reina admitió que el viaje, en realidad, fue "horrible".Isabel II sostuvo que el tradicional vehículo "no estaba diseñado para viajar en absoluto" y no era muy cómodo.Cuando se le preguntó si fue muy largo el traslado en el Gold State Coach, Isabel II afirmó que recorrieron "mitad de Londres".Isabel II recordó, además, que el traslado se dio de manera bastante lenta."Solo podíamos ir a una velocidad de caminata. Los caballos no podían ir más rápido, [el carruaje] era muy pesado", detalló la reina.Isabel II ascendió al trono británico tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952. Su ceremonia de coronación se realizó meses más tarde, el 2 de junio de 1953. Isabel II es, desde 2015, la monarca británica con el mayor período de reinado.

