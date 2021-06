https://mundo.sputniknews.com/20210602/espionaje-eeuu-vuelve-a-humillar-y-someter-a-la-union-europea-1112805464.html

Espionaje: EEUU vuelve a humillar y someter a la Unión Europea

Displicente. Así se ha mostrado EEUU ante los reclamos de Francia –sobre todo–, y en menor medida de Alemania, Suecia y Noruega, sobre el escándalo de la...

TranquiloQuien se ha mostrado más ofuscado al respecto ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Quiero decir que es inaceptable entre aliados, especialmente entre aliados y socios europeos", dijo en una rueda de prensa virtual conjunta con la canciller, Angela Merkel. Avisó que pediría explicaciones, tanto a EEUU como a Dinamarca, cuya ministra de Defensa, Trine Bramsen, disparó a discreción: "El Gobierno danés no hará comentarios sobre las especulaciones de los medios sobre nuestros servicios de inteligencia".No fue precisamente un gran espaldarazo el que recibió el pedido de Macron por parte de Merkel, quien lanzó un lacónico "Sólo puedo unirme a las palabras de Emmanuel Macron". Y ya está.Al respecto, el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo incidió en que "es muy triste que la que se promueve como la familia europea, que al unísono cantan alabanzas a la Unión Europea cuando hace falta, a veces en las cosas importantes, en las cosas de peso, no lo hacen. Entonces es triste ver que todavía hay países que prefieren, y se ciñen en automático a la línea de lo que les pide Washington, y eso divide y hace mucho más complicado soñar con la posibilidad de tener una política exterior europea decidida por los europeos y no por lo que dice Washington".Materia nuclear, nueva área de cooperación entre Rusia y CentroaméricaLa materia nuclear será la nueva área de la cooperación entre Rusia y los países de Centroamérica, según comunicó en exclusiva con Sputnik la presidenta del Parlamento Centroamericano [PARLACEN], Fanny Salinas, entrevistada en el marco de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo [SPIEF].Señaló que se están llevando a cabo conversaciones con la empresa estatal nuclear rusa Rosatom, donde las partes están avanzando hacia la celebración de un foro que, "tal vez", se dé "en un mes", algo que brindará enormes oportunidades para el desarrollo de la región centroamericana.Salinas precisó que se trata del uso de la energía nuclear en áreas como la salud o la agrícola. En este último contexto, subrayó que hay países que no permiten la importación de los productos agrícolas que "no están irradiados", una práctica que se extiende. En estas circunstancias, es de extrema importancia para Centroamérica –dado que "una de sus líneas de producción es la agrícola"– "ir avanzando a la medida de las exigencias del mundo".Ampliación de las relaciones Rusia-LatinoaméricaLas oportunidades para estrechar los lazos con América Latina ante el éxito de la cooperación en la lucha anticovid es uno de los temas que figura en la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde funcionarios, empresarios y expertos de ambas partes, abordarán cómo liberar al máximo el potencial de sus relaciones.Víctor Jeifets, editor en jefe de la revista América Latina y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, uno de los participantes de la sesión Rusia-América Latina en el marco del Foro, constató en diálogo con Sputnik que Moscú concede cada vez más importancia a la cooperación con los países latinoamericanos, donde el nivel de contactos en algunos casos supera al que había en el período de la Unión Soviética. Precisó que, "económicamente, políticamente y mediáticamente" la presencia rusa en el espacio latinoamericano es mucho más considerable que durante la URSS.No obstante, aún hay "un gran camino por recorrer", enfatizó, al subrayar la importancia de diversificar el intercambio comercial, donde la parte rusa, entre otras cosas, tendría que aumentar el volumen de artículos con alto valor agregado en sus exportaciones hacia Latinoamérica.Copa América en Brasil: ¿'suicidio' o distracción?Brasil será sede de la Copa América. Así lo confirmó este 1 de junio el Gobierno de Jair Bolsonaro, quien pese a calificarlo como "una victoria de la coherencia", son muchos los que han criticado que este torneo se celebre en un país que acumula más de 460.000 muertos por coronavirus, más de 16 millones de personas infectadas, con retrasos en la vacunación, y con los hospitales colapsados."Es un momento muy malo para hacer la Copa [América] porque estamos frente a una pandemia sin control, completamente descontrolada. Ya tenemos hoy 460.000 muertos, lo que es una tragedia total para el pueblo de Brasil, y todos los indicadores de especialistas del Ministerio de Salud o de instituciones del campo de la salud que no son del Gobierno, están indicando que estas proyecciones pueden llegar muy brevemente hasta 700.000 muertos. Entonces este es un escenario que no debería recomendar la celebración de una copa de fútbol porque los esfuerzos deberían estar concentrados en salvar vidas", considera Almeida.A su vez, Almeida cree que Bolsonaro busca utilizar este torneo como un elemento de distracción ante las investigaciones que hay contra su Gobierno por una mala gestión de la pandemia."Hay una intención oculta de Bolsonaro que es desviar la atención de todo lo que está pasando, porque hay una comisión parlamentaria de investigación en el Senado que está revelando muchas irregularidades, muchas omisiones, actitudes completamente equivocadas sobre la gestión de la pandemia, y él quiere desviar la atención de esto con el fútbol porque este es un país que ama el fútbol, y claro que tendrá mucha atención y también mucho dinero de las cadenas de televisión que van a ganar con la Copa América", opina.Sin embargo, Almeida también considera que este intento de distracción con la Copa América también podría provocar mayor indignación social en Brasil y convertirse en "un suicidio" para Bolsonaro.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

