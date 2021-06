https://mundo.sputniknews.com/20210602/embajador-ruso-la-presencia-militar-de-rusia-en-sudan-reviste-un-caracter-limitado-1112797003.html

Embajador ruso: la presencia militar de Rusia en Sudán reviste un carácter limitado

defensa

sudán

áfrica

rusia

"La presencia naval de Rusia en Sudán reviste un carácter bastante limitado", dijo a la prensa en Moscú.Shuválov señaló que la reciente declaración del jefe del Estado Mayor de Sudán, Mohamed Osman Hussein, quien habló de la posible revisión del acuerdo con Moscú sobre la creación de un centro logístico ruso en el mar Rojo, no es obligatoriamente resultado de la presión de EEUU.El jefe del Estado Mayor sudanés relató que el país puede revisar o modificar el acuerdo de cooperación militar con Rusia en el mar Rojo en base a sus propios intereses. Además, recordó que el acuerdo no fue ratificado durante el anterior gobierno.A finales de abril trascendió que Sudán suspende el acuerdo de creación de un centro técnico y logístico militar ruso en el mar Rojo. La Embajada de Rusia en Sudán lo desmintió y recordó que el documento entrará en vigor solo después de que sea ratificado por ambas partes, lo que "todavía no se ha hecho".El acuerdo sobre el centro técnico y logístico para la Armada rusa en Sudán fue firmado el 23 de julio de 2019 en Jartum y el 1 de diciembre de 2020 en Moscú.Según el documento, el funcionamiento y la financiación del centro estarán a cargo de Rusia, el número del personal no excederá los 300 militares y al mismo tiempo no podrán fondear más de cuatro buques de la Federación de Rusia.En 2017, el entonces presidente de Sudán, Omar Bashir, dijo a Sputnik haber debatido con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, la posibilidad de crear en Sudán una base militar en la costa del mar Rojo.Más tarde el embajador de Rusia en Jartum explicó que las partes estaban debatiendo la apertura de un centro de apoyo logístico, no de una base militar.

