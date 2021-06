https://mundo.sputniknews.com/20210602/elecciones-y-pandemia-en-peru-70000-muertos-y-un-largo-trecho-por-vacunar-1112810800.html

Elecciones y pandemia en Perú: 70.000 muertos y un largo trecho por vacunar

Elecciones y pandemia en Perú: 70.000 muertos y un largo trecho por vacunar

LIMA (Sputnik) — La situación sanitaria en Perú, con 70.000 fallecidos registrados durante toda la pandemia de COVID-19, es muy grave. Este domingo 6 de junio... 02.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-02T20:30+0000

2021-06-02T20:30+0000

2021-06-02T20:30+0000

elecciones generales en perú (2021)

pandemia de coronavirus

perú

américa latina

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1111848739_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_8452a15dc77e78ae79b09eb01d8160d0.jpg

Según estadísticas oficiales, este país ha vacunado contra el nuevo coronavirus a 5,6% de su población hasta la fecha. Lleva un ritmo de inmunización de 136.000 ciudadanos por emana y, hasta el 20 de mayo, se han administrado 4.635.340 dosis de fármacos.Tras haber lanzado muchas propuestas durante la larga campaña que empezó luego de los resultados en primera del 11 de abril, lo más aconsejable sería referirse a lo que los aspirantes al sillón presidencial expusieron respecto a la pandemia en el debate oficial realizado por el Jurado Nacional de Elecciones el 30 de mayo.Bonos y deudasUna de las propuestas más polémicas de Fujimori es la promesa de un bono de 10.000 soles (2.630 dólares) a cada deudo de un fallecido por COVID-19. Considerando los cerca de 70.000 muertos, estaríamos hablando de 184 millones de dólares si la pandemia acabase hoy. ¿De dónde se va a sacar el dinero para tal empresa? No ha explicado.Y esa ausencia de explicaciones es lo que, en mayor o menor medida, ha caracterizado las propuestas de los candidatos. Fujimori, además, indica que va a aumentar el salario de los trabajadores de salud como una manera de "pagar la deuda que el Estado tiene" con ellos, sin especificar el método.Probablemente más concreta sea la propuesta de rechazar el empleo de pruebas rápidas para el descarte del virus, pruebas que se compraron por cantidades elevadas durante el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020), y que han probado ser ineficaces.Asimismo, la candidata derechista ha propuesto construir 100 nuevas plantas generadoras de oxígeno medicinal —este país cuenta con 277 en la actualidad y son insuficientes— y adquirir 1.000 concentradores de oxígeno, en particular para las zonas rurales.En el tema de las vacunas, Fujimori ha saludado lo hecho por el actual presidente, Francisco Sagasti, de cerrar tratos por 60 millones de dosis de diversos laboratorios para el presente año y ha prometido fijar un cronograma de vacunación universal, indicando que para diciembre se habrá logrado la inmunización de toda la población.Estructura sanitariaPor su parte, Pedro Castillo ha decantado su discurso a apuntar el tema de la pandemia como un "problema estructural" del sistema de salud pública.El candidato izquierdista señaló al fujimorismo como un "culpable directo", habiendo estado 10 años en el Gobierno (Alberto Fujimori, 1990-2000), "y consecuentemente con mayorías parlamentarias que nunca agendaron el tema en el modelo constitucional y ahora traen un ramillete de propuestas como Papá Noel (Santa Claus)".Castillo es partidario de cambiar la Constitución de 1993, redactada bajo el Gobierno de Alberto Fujimori, padre de Keiko, y demanda que en la pandemia la salud "sea un derecho y no un negocio" para las empresas privadas.Asimismo, ha hecho un llamado a generar una "cruzada nacional" convocando desde los expertos hasta al "pueblo organizado" para llevar a cabo la vacunación nacional contra el virus, prometiendo que para diciembre todo el país estará inmunizado.Por otro lado, ha hecho énfasis en reforzar el primer nivel de atención, ofrecer "kits por la vida" con los fármacos necesarios para tratar el COVID-19 y la creación de 5.000 "brigadas de salud" que permitan que el médico vaya al paciente y no viceversa.

https://mundo.sputniknews.com/20210601/de-vuelta-a-los-90-en-peru-y-al-terror-mediatico-de-fujimori-de-tal-palo-tal-astilla-1112771896.html

https://mundo.sputniknews.com/20210601/justicia-peruana-autoriza-a-empresas-privadas-a-importar-vacunas-contra-covid-19-1112773901.html

https://mundo.sputniknews.com/20210601/peru-mayor-tasa-de-mortalidad-por-covid-19-en-el-mundo-a-dias-de-las-elecciones-1112766224.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Llerena Caballero

elecciones generales en perú (2021), pandemia de coronavirus, perú, opinión y análisis