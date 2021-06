https://mundo.sputniknews.com/20210602/desde-craneos-hasta-anillos-hallan-restos-visigodos-bajo-un-colegio-de-valencia--video-1112797334.html

Desde cráneos hasta anillos: hallan restos visigodos bajo un colegio de Valencia | Vídeo

Desde cráneos hasta anillos: hallan restos visigodos bajo un colegio de Valencia | Vídeo

En el colegio están sorprendidos por el gran volumen de cuerpos encontrados. Se calcula que son en torno a 37 esqueletos, pero los arqueólogos consideran que... 02.06.2021, Sputnik Mundo

Debajo del patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jaume I de Alcàsser (Valencia) yacían los restos de numerosas personas personas de diversas edades que vivieron en época visigoda en la península ibérica entre los siglos V y comienzos del siglo VIII tras la caída del Imperio Romano.Hasta el momento, la necrópolis está compuesta por ocho fosas y 37 restos óseos, aunque se cree que a medida que avance la excavación pueden encontrar más. En las tumbas se enterraron desde niños hasta personas adultas. "Algunos incluso están muy juntos", explica en conversación telefónica con Sputnik Carlos Almudéver, arquitecto y jefe del servicio de urbanismo de Alcàsser, "es posible que hubieran fallecido a la vez".Los obreros sabían que se encontraban ante una zona de gran riqueza arqueológica porque ya se habían descubierto previamente restos a su alrededor, pero no se imaginaban que iba a tener tanto valor. "Pensábamos que podríamos encontrar alguna cosa, pero desde luego no tanto. La sorpresa ha sido que el volumen ha sido grande", declara Almudéver. Fue una aldea agrícolaEl hallazgo está relacionado con el yacimiento de la Senda de l'Horteta, una pequeña aldea visigoda de carácter eminentemente agrícola carente de un urbanismo definido que estuvo habitado entre el último cuarto del siglo VI y la primera mitad del siglo VII, y del que ya se conocían una serie de estructuras como hornos, muros o silos para almacenar cereales.Junto a los cráneos se han encontrado varios anillos, pendientes y broches para sujetar la túnica, todos de bronce y algunos con piedras talladas. Asimismo, todas las fosas presentan una forma ovalada, con una longitud superior a los dos metros y anchura variable, y están excavadas directamente en el terreno natural a diferencia de los yacimientos anteriores, que estaban excavados en roca y de los cuales casi no quedaba nada porque eran zonas expoliadas, según confirman fuentes del Ayuntamiento.Los ajuares irán junto con los huesos al Museo de Arte y Ciencia para que procedan a su archivo por si hubiera que hacer alguna investigación o exposición al respecto. "El problema es que este tipo de restos no suelen ir a ningún sitio porque no tiene ninguna utilidad, a no ser que se encontrara alguna huella", matiza el arquitecto. En el colegio están sorprendidos por el volumen de cuerpos encontrados. "En el centro educativo nunca se había hecho una excavación arqueológica. El día que se construyó, hace aproximadamente 50 años, posiblemente se encontró algo, pero no dijeron nada", dice Almudéver. Se ha hecho alguna clase participativa donde los arqueólogos explican un poco a los alumnos lo que se ha encontrado. La preocupación ahora es que las obras del colegio no se retrasen demasiado. "Esperemos recuperar el tiempo perdido y que los niños puedan volver a jugar como antes", concluye.

