¿Cómo la cuarentena impactó nuestro envejecimiento?

¿Cómo la cuarentena impactó nuestro envejecimiento?

02.06.2021

Se estableció que la mayoría de los que salieron a trabajar después del confinamiento se sienten subjetivamente más jóvenes que hace un año, pero el ritmo biológico del envejecimiento se incrementó. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Modern Foreign Psychology.Los científicos de la MSUPE estudiaron durante mucho tiempo la edad biopsicológica de los adultos: Se puede describir el concepto de edad biopsicológica con el uso de dos escalas: la edad biológica y la edad psicológica.Según los expertos, el primer estudio se realizó en 2019; el segundo en 2020 (pasados unos seis meses de la cuarentena). Se establecieron los factores que provocan estrés: la propia enfermedad, el estrés postraumático y los factores de la cuarentena (el aislamiento social, cambios en la alimentación, una reducción de la actividad física y la ansiedad). En la investigación participaron trabajadores mayores de 35 años, jubilados que trabajan y que no trabajan con enfermedades crónicas.Para analizar la edad psicológica los científicos usaron el "método de determinación independiente de la edad psicológica": los participantes en el ensayo determinaron su edad con el uso de escala de 100 puntos; y el "índice de envejecimiento psicológico relativo" para comparar la edad psicológica y real de los participantes en el ensayo. Las cifras negativas muestran que un individuo siente que su edad es menor que la real."La investigación puso de relieve que, pasados unos seis meses de la cuarentena, la mayoría de los encuestados que trabajan sentían subjetivamente que son más jóvenes que en la realidad y más jóvenes que hace un año, antes de la cuarentena", señala la profesora titular del Departamento de Fundamentos Científicos de la Psicología Extrema de la facultad de la Psicología Extrema de la MSUPE, Tatiana Beriózina.Según ella, las mujeres empezaron a sentirse más jóvenes en unos 3,3 años en promedio (adultas) y en 7,2 años (jubiladas), y los hombres, en 6,8 años (adultos) y en 4,7 años (jubilados).El indicador de envejecimiento biológico relativo (la comparación de la edad biológica y la debida edad biológica) hizo posible evaluar en qué medida un individuo es más viejo de lo que debe ser, conforme a las normas establecidas. Para medir la edad biológica los investigadores usaron los indicadores de varios sistemas del organismo: la tensión arterial, la detención de la respiración, tras la inspiración, el mantenimiento del equilibrio estático en el pie izquierdo con ojos cerrados, el peso, la valoración subjetiva de las enfermedades.Según los científicos, el impacto del confinamiento en los indicadores de la salud somática de los individuos fue diverso. El peso de las mujeres no cambió durante la cuarentena. La valoración del estado de su salud por hombres y mujeres de todos los grupos quedó en el mismo nivel también. Varios indicadores de salud hasta mejoraron durante la cuarentena: se normalizaron los indicadores de presión de pulso en mujeres adultas que trabajan y las jubiladas con enfermedades crónicas; la tensión arterial sistólica se normalizó en los hombres."La cuarentena produjo un fuerte impacto negativo en el desarrollo físico de las personas. Redujeron su actividad física o dejaron de ejercitarse y, en general, empezaron a moverse menos, por eso las características de la preparación física del organismo se empeoraron drásticamente. En todos los grupos se redujo el tiempo del mantenimiento de equilibrio estático, la capacidad de un individuo de estar en un pie con los ojos cerrados", señala Beriózina.Los investigadores notaron que el tiempo del mantenimiento de equilibrio por las mujeres adultas se redujo un 26% y por las jubiladas con enfermedades crónicas, un 13%. Estos indicadores se redujeron en los grupos de hombres también: un 37 % en el grupo de los adultos que trabajan y se notó la respectiva tendencia en el grupo de los jubilados que trabajan. Además, en el grupo de hombres se redujo el tiempo de detención de la respiración, tras la inspiración: un 4% en el grupo de jubilados que no trabajan con enfermedades crónicas, y se notó la respectiva tendencia en los demás grupos.La investigación se llevó a cabo con apoyo financiero de la Fundación Científica Rusa, proyecto Nº 19-18-00058.

