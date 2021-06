https://mundo.sputniknews.com/20210602/colombia-abrio-frontera-con-venezuela-de-manera-irresponsable-1112808387.html

Colombia abrió frontera con Venezuela de "manera irresponsable"

Colombia abrió frontera con Venezuela de "manera irresponsable"

CARACAS (Sputnik) — La apertura unilateral de la frontera con Venezuela por parte del Gobierno de Colombia es un acto irresponsable, afirmó el alcalde de la... 02.06.2021, Sputnik Mundo

El funcionario señaló que el Gobierno colombiano no puede tomar una decisión unilateral cuando se trata de un paso internacional, por lo que la medida debe ser acordada entre ambas naciones. Colombia reabrió el 2 de junio su frontera terrestre y fluvial con Venezuela, con algunas restricciones y el tránsito de manera gradual.La frontera se encontraba cerrada desde hace más de un año, por la pandemia.Sin embargo, del lado de Venezuela la frontera se mantiene cerrada, aunque recientemente hubo un acercamiento de las autoridades de Caracas con representantes de la Cámara de Comercio del departamento colombiano Norte de Santander.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el pasado 22 de mayo que Colombia buscaba abrir la frontera para "contaminar" a su país de las variantes de COVID-19.Además, Maduro advirtió que la frontera entre Colombia y su país no se abrirá mientras no exista una coordinación entre ambos Gobiernos.La frontera entre ambos países se mantenía cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19.

covid-19, fronteras, venezuela, colombia