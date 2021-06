https://mundo.sputniknews.com/20210602/china-reporta-el-primer-contagio-humano-con-gripe-aviar-h10n3-1112779287.html

China reporta el primer contagio humano con gripe aviar H10N3

Un hombre habría contraído en China el que podría ser el primer caso humano de la cepa de gripe aviar H10N3. No obstante, las autoridades afirman que es... 02.06.2021, Sputnik Mundo

El hombre, de 41 años, de la provincia oriental de Jiangsu, fue hospitalizado el pasado 28 de abril y permanece estable, informa la página de la Comisión Nacional de Salud. Hasta ahora, no se había reportado un caso humano de H10N3 en ningún otro sitio.La noticia llega en medio de una mayor conciencia de la amenaza de las enfermedades emergentes, a medida que la pandemia de COVID-19 continúa cobrando vidas en todo el mundo.La OMS no ve causa de preocupación La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja controles especiales para la influenza aviar H10N3 en las fronteras entre países o imponer restricciones al comercio o los viajes.A diferencia de los coronavirus, existen sistemas globales de monitoreo de la influenza que vigilan los casos humanos de gripe aviar desde que una cepa llamada H5N1 apareció a finales de la década de 1990 en los abarrotados mercados de aves vivas de corral en Hong Kong.Entre 2013 y 2017, otra gripe aviar llamada H7N9 infectó a más de 1.500 personas en China a través del contacto cercano con pollos infectados.Con esos antecedentes, a las autoridades de salud no les sorprende ver casos humanos ocasionales de varias cepas de gripe aviar y monitorean de cerca cualquier señal de que alguna se esté propagando entre las personas.Así, en febrero del 2021, los científicos del Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología Vector confirmaron en sus laboratorios el primer caso de la gripe aviar H5N8 en un ser humano en Rusia. Los científicos detectaron células de esa gripe en los organismos de siete empleados de una granja avícola en el sur del país, donde se registró un brote del virus en diciembre de 2020.

